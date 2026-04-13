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FARÁNDULA

Estelita Muñoz volvió al piso y le respondió a Gómez Olivera tras el escándalo: "Estaba diciendo mentiras"

La panelista había abandonado el estudio en vivo el domingo después de un fuerte cruce con el abogado. regresó y aceptó las disculpas pero fue contundente.

"El Run Run del Espectáculo" fue escenario de un tenso momento cuando Estelita Muñoz abandonó el piso tras un fuerte cruce con su compañero de panel, el abogado Pablo Gómez Olivera. Intentaron frenarla sin éxito. La tensión entre ambos, en rigor, venía acumulándose desde hacía tiempo.

Muñoz regresó al programa. Gómez Olivera le pidió disculpas y la respuesta de la expareja de Luis Ventura fue directa: "Es de buen hombre pedir disculpas, pero yo lo que no soporto son las mentiras. Todo empieza así y después se hace una bola imposible de parar. Lo que usted decía eran todas mentiras, doctor, por eso me ofendí. Está disculpado, pero estaba diciendo una gran mentira y yo no la podía dejar pasar".

Por su parte, Pecoraro también tomó la palabra para aclarar la situación: "Cuando Estelita se fue tan enojada me di cuenta que la cosa era en serio, por eso dejé el aire". El conductor aprovechó además para desmentir versiones sobre su panelista: "Estela no es ensobrada ni vive en Uruguay. Cuando ella va a esa propiedad no es una casa que haya comprado ella ni nunca recibió guita de nadie".

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