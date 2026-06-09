Fabián Mazzei rompió el silencio tras el acercamiento entre Adrián Suar y Araceli González: "Era un momento de..."

En los últimos días, Adrián Suar y Araceli González estuvieron en el centro de la escena mediática por su reencuentro después de 15 años de tensiones vinculadas a un rumor que surgió cuando ella comenzó su relación con Fabián Mazzei. En medio de las especulaciones sobre este acercamiento y una supuesta crisis de pareja, el actor decidió hablar y aclarar cómo vive el presente familiar.

Todo comenzó cuando Araceli asistió al Teatro El Nacional para ver "Sottovoce", la obra protagonizada por Suar. La actriz estuvo acompañada por sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, en una imagen que rápidamente generó repercusiones y fue interpretada como una señal de armonía entre todas las partes. Por su parte, la ausencia de Mazzei llamó la atención de muchos, aunque más tarde explicó que no pudo asistir por cuestiones laborales.





Consultado por un cronista de "Desayuno Americano", Fabián se mostró sereno y despejó cualquier versión conflictiva. "Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Así que está todo más que bien. Yo estoy contento porque están bien, y eso es lo único que importa", expresó.

Además, confirmó que había sido invitado a la función, aunque explicó por qué no estuvo presente. "Sí, me invitaron. No pude ir porque me levanté a las seis de la mañana", señaló antes de detallar una extensa jornada laboral que incluyó compromisos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Araceli González, Adrián Suar y Toto Kirzner. (Foto: Prensa Sottovoce).

Cuando le sugirieron que quizá prefirió mantenerse al margen para no interferir en el encuentro, fue sincero: "La verdad es esa. Me parece que era un momento de ellos y que estar ahí no daba". Luego remarcó que la reconciliación fue posible porque ambas partes tomaron la misma decisión y eligieron dejar atrás diferencias del pasado.

Por último, el actor también enfrentó los rumores de crisis con Araceli y respondió con humor. "La única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y se escuchan los gritos de planta baja, pero más de eso no pasa", lanzó entre risas. De esta manera, Fabián bajó el tono de las versiones y dejó en claro que atraviesa un presente tranquilo junto a la actriz.