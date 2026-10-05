Facundo Moyano rompió el silencio tras los rumores de reencuentro con Candela Arizaga: "Queremos estar juntos..."

La historia entre Facundo Moyano y Candela Arizaga volvió a generar repercusiones y sumó un nuevo capítulo después de la aparición de unas imágenes que despertaron rumores sobre un posible reencuentro entre ambos en Madrid.

La situación rápidamente volvió a instalar el vínculo en el centro de la escena. Mientras crecían las especulaciones, Moyano decidió comunicarse con Moria Casán desde España y mantener una conversación con la conductora, quien luego llevó parte de ese intercambio a su programa "La Mañana con Moria".

"La One" presentó los mensajes como "la palabra de Moyano desde España" y reveló al aire varias de las frases que recibió. Entre ellas, aparecieron declaraciones sobre sus sentimientos por Arizaga y también sobre la situación judicial que rodea a la relación.

La confesión de Facundo Moyano sobre Candela Arizaga

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la definición que, según Moria, Moyano hizo sobre el vínculo.

Al compartir el contenido de los mensajes, la conductora aseguró: "Ellos están enamorados. Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo. Están fascinados. Están viviendo su romance".

De esta manera, la versión transmitida por Casán ubicó nuevamente a Arizaga en el centro de la historia y expuso cuál sería, de acuerdo con las palabras de Moyano, el momento personal que ambos estarían atravesando.

"Queremos estar juntos": el mensaje que recibió Moria

La conversación tuvo además una declaración todavía más directa. Moria contó que el dirigente se refirió a la situación de Arizaga y al deseo que tendrían ambos de continuar juntos.

"Candela llora todos los días. Queremos estar juntos", fue uno de los textuales que la conductora leyó durante el programa.

A ese mensaje se sumó otra frase atribuida a Moyano, en la que describió cómo se encontrarían actualmente: "Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral".

Qué dijo Facundo Moyano sobre la perimetral

La situación judicial también apareció en los mensajes que Moria decidió compartir.

Según lo que leyó la conductora, Moyano cuestionó que la medida continuara vigente y manifestó: "Es ridículo que exista una ley, algo perimetral y que siga vigente".

La declaración se conoció en medio de las versiones que volvieron a poner el foco sobre el vínculo entre el dirigente y Arizaga.

Moria Casán contó todo en vivo

La conductora fue revelando los mensajes de manera progresiva y explicó que se trataba de la comunicación que había mantenido con Moyano desde España.

Así, además de referirse a los sentimientos que tendría por Arizaga, el dirigente dejó expresada su postura sobre la situación judicial y sobre el deseo de ambos de continuar con su relación.

Las declaraciones fueron compartidas por Moria mientras todavía continuaban las repercusiones por las imágenes que habían despertado los rumores de reencuentro en Madrid.

Una historia que vuelve a generar polémica

La historia sumó ahora una nueva versión en primera persona, aunque transmitida públicamente a través de los mensajes que Moria Casán decidió leer en televisión.

En medio de las imágenes, los rumores y las distintas versiones que circularon, las palabras atribuidas a Moyano terminaron poniendo el foco en lo que él asegura sentir por Arizaga y en un deseo que expresó sin demasiadas vueltas: "Queremos estar juntos".