Facundo Moyano y Candela Arizaga se comprometieron en Marbella: cómo fue la romántica propuesta

El caso de Facundo Moyano dio un giro inesperado: exdiputado nacional se reencontró con Candela Arizaga en Madrid, España. Lo que al principio eran apenas rumores y videos filtrados fue mutando hasta convertirse en una producción de fotos oficial de la pareja, mientras en el país rige la restricción perimetral. En medio de la repercusión por las imágenes, se confirmó que el dirigente gremial y la modelo se comprometieron.

Cabe recordar que Moyano le envió mensajes y fotos a Moria Casán de su reencuentro con Arizaga, que la diva mostró en su programa "La Mañana de Moria" (El Trece). Finalmente, el hijo de Hugo Moyano reabrió sus redes sociales para publicar fotos con Candela y declararle todo su amor, cosa que no había hecho antes.

"Esta es la playa de Marbella donde se comprometieron Candela Arizaga y Facundo Moyano", presentó el tema Marina Calabró al aire de "Primicias Ya" (América TV). A su vez, mencionó que la pareja se hospedó en Marbella Club Hotel, cuya habitación más cara sale 9 millones de pesos.

El abogado de la influencer, Roberto Herrera, que se encontraba en el estudio, confirmó la existencia del compromiso en medio de los rumores, y detalló que el compromiso se concretó días antes de la tan comentada producción de fotos, según le confirmó su defendida.

De hecho, en el posteo donde aparecen esas fotos, Herrera le dejó comentarios que levantaron sospechas. "Los felicito por el compromiso, ¡cuídala!", decía un primer mensaje, que obtuvo la respuesta de Moyano: "Gracias, Dr. Espero conocerlo pronto".

El abogado de Candela Arizaga confirmó el compromiso de la modelo con Facundo Moyano. (Foto de Instagram).

"Me alegro verte tan feliz después de todo lo que pasaste, los felicito por el compromiso y que Dios los bendiga", se lee en el otro comentario que el letrado dejó en el posteo.

El posteo de Candela Arizaga. (Foto de Instagram).

Si bien hasta el momento no hay fotos del anillo, sí las hay de los regalos que le hizo el exdiputado a la runner. En las postales difundidas, se pudo ver cómo Facundo le obsequió un rosario igual al de él. Asimismo, la joven lució un Rolex valuado en 7.400 USD, mientras que el exfuncionario borró con edición el suyo, cuyo valor ronda entre los 45 mil USD y 60 mil USD.

Mientras tanto, la influencer estuvo muy activada en sus redes sociales: subió un clip romántico, fotos almorzando y un video entrenando en la playa junto a Facundo Moyano.

Lo más llamativo vino después, cuando compartió una captura de pantalla del mensaje de su papá, que decía: "Las amo tanto, hijas, que no quisiera morirme nunca para disfrutar de ustedes eternamente". Acompañada de la imagen, la modelo escribió: "Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo", dando a entender que sus seres queridos la apoyan en su vínculo con el exdiputado.