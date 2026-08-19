Fátima Flórez, contundente sobre la pelea entre Lali Espósito y Marcelo Polino: "Es un tema..."

En las últimas horas se destapó una fuerte pelea entre Lali Espósito y Marcelo Polino que rápidamente generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Lejos de apaciguarse, el conflicto sigue sumando cruces, descargos y nuevos personajes. En este contexto, Fátima Flórez decidió dar su opinión y se refirió a los posibles motivos detrás del enfrentamiento.

La polémica comenzó después de que Polino contara que Lali no habría querido compartir grabación con el resto de los amigos de "La One" para su serie en Netflix. La cantante salió al cruce de sus dichos y abrió un nuevo capítulo en la disputa: deslizó que el enojo del periodista podría estar relacionado con su amistad con Fátima Flórez y con su vínculo con Javier Milei, quien protagonizó varios cruces públicos con Espósito.

En medio de la disputa, Fátima fue consultada sobre el enfrentamiento durante un móvil de "Intrusos" (América TV). La humorista aclaró desde el comienzo que no conoce todos los detalles de lo ocurrido entre Lali y Polino. "No sé si el conflicto fue a raíz de lo de Moria o si venía de antes, no estoy muy al tanto porque no hablé con Marcelo de ese tema", explicó ante las cámaras.

Por ese motivo, la imitadora prefirió no tomar partido y dejó en claro que considera que se trata de una cuestión personal entre los protagonistas. "Creo que ese es un tema de ellos", sostuvo. Sin embargo, Fátima sí se refirió a uno de los puntos más comentados del cruce: la posibilidad de que existan diferencias políticas detrás del enojo de Polino.

Fátima Florez y Marcelo Polino.

La artista descartó esa interpretación y defendió a su amigo. "Él es amigo mío, pero no tienen nada que ver las cuestiones políticas", sostuvo la humorista, en referencia a su vínculo con el periodista.

Más allá de su cercanía con Polino, Fátima también quiso destacar la buena relación que mantiene con Lali. La humorista recordó, incluso, un gesto que la cantante tuvo con ella luego de que realizara contenido inspirado en su carrera. "A mí me encanta Lali, me parece una artista increíble y como me gusta tanto hice TikTok de ella y tuvo la generosidad de ponerme un lindo comentario", contó.

En la misma línea, volvió a descartar que el enfrentamiento tenga relación con cuestiones partidarias: "Yo tengo la mejor y no creo que tenga nada que ver con una grieta política". Antes de concluir, Fátima se mostró convencida de que el vínculo entre Polino y Lali también está atravesado por el reconocimiento profesional. "Yo estoy segura que Marcelo la debe admirar y en mi caso yo la admiro mucho", concluyó.