Federico D'Elía rompió el silencio sobre "Los Simuladores" y confirmó lo que nadie quería escuchar: "No somos un grupo fácil"...

Los seguidores de "Los Simuladores" todavía guardan la ilusión de ver una continuación. Pero anoche recibieron un baldazo de agua fría. Aunque hace algunos años comenzó a planearse la película del grupo que resolvía todo tipo de problemas, con incluso declaraciones de sus integrantes, como el actor que interpretó a Banegas, todo parece haber cambiado. Federico D'Elía fue invitado a "Otro día perfecto" y prácticamente descartó cualquier posibilidad de regreso.

"No somos un grupo fácil", disparó el intérprete de Mario Santos. Esa frase se convirtió al instante en la noticia del día. La charla con Mario Pergolini arrancó repasando los orígenes de la serie. "Cuando salió, 'Los Simuladores' iba en contra de la manera de hacer televisión", reflexionó D'Elía.

Pergolini, que trabajaba en el mismo canal en esa época, sumó un dato tremendo: los capítulos a veces se terminaban de editar sobre la marcha, incluso cuando ya estaban al aire. "Teníamos todos los huevos en la garganta, diciendo ‘que salgan, que salgan'", recordó el conductor. Una locura que reflejaba la presión y la pasión de aquellos años.

D'Elía valoró esa forma obsesiva de laburar. Dijo que toda esa vorágine valía la pena porque el resultado final era "hermoso". Pero enseguida la conversación derivó hacia el tema que duele. "La gente les sigue pidiendo que hagan la película, ¿no?", preguntó Pergolini. Y ahí vino la respuesta que ningún fan quería escuchar. "La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...", lamentó el actor. Sin dar nombres ni señalar a nadie en particular, dejó claro que el proyecto se cayó.

El esperado regreso de "Los Simuladores", truncado.

¿Los motivos? Por un lado, los famosos problemas de financiación que ya habían frenado el sueño de la película. Pero ahora aparece un factor nuevo y más complejo: las personalidades del elenco. "No somos un grupo fácil", repitió D'Elía. Una confesión que abre una puerta a las tensiones internas que siempre se sospecharon pero pocas veces se blanquearon.

Esta declaración de Federico D'Elía confirma lo que muchos imaginaban. Detrás de esa máquina perfecta de resolver problemas, había egos, diferencias y formas de trabajar que chocaban. "Los Simuladores" fue un fenómeno porque justamente nació de una obsesión y una exigencia que rozaba lo insoportable.

Pero eso mismo que hizo grande a la serie, también terminó sepultando cualquier chance de volver. Los actores tomaron rumbos distintos, la vida pasó y los proyectos quedaron en el camino. Quizás, lo mejor que puede pasar es dejar el recuerdo intacto. Porque intentar revivir la magia con un grupo que ya no es el mismo, puede terminar mal. Los fanáticos tendrán que aprender a vivir con la nostalgia. Y mirar los viejos capítulos, una y otra vez.