Fito Páez frenó su show en Mar del Plata por el maltrato de la seguridad al público: "Me tienen los hue... llenos"

Tras el estreno de "Fito Páez: El mundo cabe en una canción", el rosarino comenzó la gira "Sale el sol" por Argentina. Su primera presentación fue en Mar del Plata, pero lejos de tratarse de un inicio tranquilo, la noche quedó marcada por un tenso episodio. El cantante, quien tuvo un romance con Sofía Gala, frenó el recital, visiblemente enojado, por la actitud de la seguridad del lugar con el público.

Según explicó el propio artista durante el concierto, el conflicto comenzó cuando algunos guardias les pidieron a determinados espectadores que permanecieran sentados en sus lugares. La situación generó la reacción inmediata del músico, que interrumpió el repertorio para dirigirse directamente al personal del estadio.





"Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder, no quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté. La c*** de su madre", lanzó Fito, en una referencia a la última dictadura. El momento fue registrado por varias personas presentes y, en medio de su enojo, el cantante terminó arrojando al aire el micrófono que tenía en la mano.

Lejos de dar por terminado el reclamo, el músico se dirigió hacia el piano donde suele realizar sus versiones acústicas y continuó con su descargo. "Que se las tomen, man", disparó contra los trabajadores. Luego se dirigió a quienes habían asistido al recital y los instó a no permitir que nadie los tratara de manera indebida.

Fito Páez en Mar del Plata. (Foto: Instagram/ @fitopaezmusica).

"No se dejen tocar ustedes, no se dejen tocar. Y si alguien los toca, frénenlo. Cualquier persona que los toque, por favor, frénenlo. Por favor, defiéndanse. No son policías, son seguridad de acá y nadie está haciendo nada malo", sostuvo ante la respuesta del público, que acompañó sus palabras con aplausos y gritos.

La bronca volvió a subir de tono segundos después. "Por favor, la represión que se la metan en el or***. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los hue*** llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de or*** y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó, no existe más", expresó. Antes de retomar la música, cerró su mensaje con otra advertencia: "Entonces basta, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también, es la única manera que tienen".