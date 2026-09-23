Fito Páez rompió el silencio sobre su romance con Sofía Gala: "Puede pasar cualquier cosa..."

Fito Páez rompió el silencio sobre su relación con Sofía Gala. En lo que lucía como un romance que duró apenas siete meses, hubo muchos rumores sobre cómo era su vínculo, aunque ellos nunca aclararon su situación. Durante una charla con Mario Pergolini en el programa "Otro Día Perdido" en El Trece, el músico rosarino habló de los rumores de romance que circularon en los últimos meses y dejó una frase que generó más interrogantes que certezas: "Somos amigos, puede pasar cualquier cosa".

Un vínculo bajo la lupa

Las versiones sobre un romance entre Páez y Sofía Gala venían creciendo desde hacía un tiempo. Salidas juntas, besos y apariciones públicas alimentaron las especulaciones. Hasta que hace un mes, la noticia de la ruptura del vínculo sacudió al mundo del espectáculo. Este martes, el propio músico decidió poner paños fríos y contar su verdad.

Todo arrancó cuando Pergolini le preguntó por su relación con Fabiana Cantilo. "Las cosas se mueven. La vida cambia, pasan muchas cosas, la vida es muy salvaje", tiró el cantante, esquivo. El conductor insistió: "Pero todos tenemos presente como que están, siguen estando, no sé por qué". Ahí nomás, Páez enganchó el tema que todos esperaban: "Eso es como el imaginario popular, ¿viste? Es como el romance que nos armaron con Sofi".

Pergolini quiso precisar a quién se refería y el músico no dudó: "Con Sofía Gala. Pobre Sofi. Tuve que salir a explicar todo. Estuvo bien. No la jodan, bol...". El entrevistador recordó que se los veía muy seguidos juntos, en todos lados. Y Páez respondió con una defensa cerrada de la amistad: "¿Qué tiene que ver? Un amiga, un amigo también es eso".

Cuando el conductor le marcó que antes no compartían tantas salidas, el rosarino cerró con una definición que dejó la puerta entreabierta: "Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos".

Un cierre entre la amistad y el misterio

La entrevista dejó varios sabores. Por un lado, la confirmación de que entre Páez y Sofía Gala hoy hay una amistad fuerte, aunque el propio músico se encargó de no cerrar ninguna puerta. "Puede pasar cualquier cosa", dijo, y esa frase basta para que las especulaciones sigan vivas.

Por otro lado, el relato sobre los siete dientes muestra a un artista que, desde joven, supo moverse con ingenio y determinación para torcer un destino que no quería. La anécdota, cruda y divertida a la vez, pinta de cuerpo entero a un Fito que ya mostraba esa mezcla de rebeldía y lucidez que lo acompañaría toda su carrera.

Lo cierto es que el músico rosarino sigue dando que hablar. Ya sea por su vínculo con Sofía Gala, por sus recuerdos de juventud o por su música, Páez se mantiene en el centro de la escena. Y mientras el público espera novedades, él se refugia en una definición simple pero contundente: "Somos amigos". Aunque, claro, "puede pasar cualquier cosa".