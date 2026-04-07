Flor Vigna confirmó su separación de Lauta López: los fuertes motivos detrás de la ruptura

Tras el revuelo por la canción que lanzó en medio del escándalo de los audios de Luciano Castro, Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por su vida amorosa. Después de fuertes versiones de crisis con Lauta López, finalmente la cantante confirmó la separación tras más de un año de relación.

La relación entre los jóvenes nació en el ámbito artístico, tras coincidir en proyectos musicales. Comenzaron a salir a mediados de octubre de 2024 y, poco después, blanquearon el vínculo en redes, además de lanzar un tema juntos que selló esa etapa compartida. Sin embargo, en las últimas semanas la relación empezó a mostrar signos de desgaste y terminó en una ruptura definitiva.

Este lunes, en "SQP" (América TV), Yanina Latorre dio precisiones sobre el fin de la relación de Flor y Lauta. "Hace un mes se habló de una crisis", aseguró. Luego reveló que fue la propia artista quien se encargó de blanquear la ruptura. "Ella nos confirmó que está separada de Lauta. Se terminó el vínculo", sostuvo, despejando cualquier duda sobre el presente sentimental de la artista.

Respecto a los motivos, no hubo una explicación directa de la protagonista, aunque surgieron versiones. "Se separó por malas actitudes. No sé cuáles son esas malas actitudes", comentaron en el ciclo.

Fiel a su estilo picante, Yanina sumó una frase irónica: "Va a empezar a cantar en su contra como hace con todos", en alusión a su forma de canalizar experiencias personales en su música.

Mientras atraviesa este momento, Vigna se mantiene enfocada en lo laboral. La cantante se encuentra en México por compromisos vinculados al boxeo, lo que la mantiene alejada del país. Desde allí, enfrenta el cierre de esta etapa, otra vez bajo la lupa mediática.