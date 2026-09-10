Flor Vigna sufrió un inesperado percance en vivo y casi termina desnuda: el video

En las últimas horas, Flor Vigna quedó en el centro de la escena mediática tras protagonizar un inesperado momento de descuido durante una entrevista. Después de ser eliminada de "La Casa de los Famosos México", la cantante sufrió un percance con su vestuario que casi la deja desnuda frente a las cámaras.

La situación ocurrió durante una emisión en vivo de ViX, en el segmento "Interrogatorio del Eliminado". Allí, la bailarina conversó con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff sobre su paso por el reality, los motivos de su salida y algunas de las situaciones que atravesó durante los 43 días de competencia.





El intercambio tuvo risas y comentarios sobre distintos momentos del certamen. Margaleff le preguntó qué sensaciones le generaba volver a ver determinadas escenas, algo que llevó a la argentina a recordar aquellos días con mucha emoción. "Me ardía la piel, la verdad es que en ese momento quería ocultar todas mis emociones, pero no podía porque se me brotaban por los ojos", explicó la exparticipante.

Sin embargo, la conversación tuvo un giro inesperado cuando una parte del vestido rojo que llevaba puesto cedió de repente. Vigna advirtió lo ocurrido en plena transmisión e inmediatamente intentó cubrirse para evitar mostrar de más.

El percance que sufrió Flor Vigna.

"¡Ay, se me rompió!", exclamó al descubrir el problema con la prenda. La reacción fue inmediata y los conductores buscaron ayudarla mientras ella trataba de solucionar el inconveniente sin abandonar el estudio.

Wendy Guevara incluso le acercó su propio abrigo para que pudiera taparse y continuar con la entrevista. Visiblemente preocupada por lo ocurrido, Vigna repitió: "Chicos, estoy desesperada", mientras intentaba recomponer el vestido con ayuda del equipo.