Franco Colapinto y Maia Reficco se reconciliaron: la foto que lo confirma

Semanas atrás trascendió que Franco Colapinto y Maia Reficco habían terminado su relación después de cuatro meses juntos. La noticia generó todo tipo de repercusiones y versiones sobre los motivos de la ruptura, además de provocar tristeza entre los fanáticos que habían tomado cariño por la pareja. Sin embargo, en las últimas horas apareció una foto que confirma su reconciliación.

La imagen fue tomada en las calles de Ámsterdam y muestra al piloto de Fórmula 1 junto a la actriz, muy cerca y abrazados durante un paseo. El registro sorprendió en medio de la separación que había sido contada a fines de julio por Gustavo Méndez en "La mañana con Moria".

Según contó Yanina Latorre, la postal sería una señal clara de que ambos decidieron darse una nueva oportunidad. "Abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Así que entendemos que si están juntos, ella lo debe haber ido a ver a él donde corrió, en Páises Bajos y salieron a pasear juntos", sostuvo la conductora.

La panelista también aportó información sobre el momento que atravesaron antes de distanciarse. "Ya tenía la data de cuando se separaron, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa", reveló.

Franco Colapinto y Maia Reficco. (Foto: Captura América TV).

Además, Latorre habló sobre el vínculo de Reficco con el entorno del corredor y planteó una posible tensión vinculada a la exposición profesional del joven. "Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino, que la familia... Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos, a ganar guita, pasa como los jugadores de fútbol: la novia molesta porque se desenfoca", explicó.

En medio de las versiones, la conductora dejó un consejo para los padres del piloto. "Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse, van acá a la pista... y medio como que les parece intensa por eso, pero hay que dejarlos a los chicos", afirmó. Ahora, la foto desde Países Bajos vuelve a poner a Colapinto y Reficco en el centro de la escena y alimenta la ilusión de sus seguidores.