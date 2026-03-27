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FARÁNDULA

Fuerte escándalo salpica a Eugenia Ruiz de "Gran Hermano": detuvieron a su hermano mayor por violencia de género

Según Fede Flowers, la analista de "GH: Generación Dorada" atraviesa horas dolorosas tras el arresto policial de su hermano Fernando en Santiago del Estero. Enterate más en la nota.

Eugenia Ruiz se convirtió en noticia en los portales de espectáculo por un escándalo que la rodea. La analista de "Gran Hermano Generación Dorada" atravesaría horas dolorosas después de que su hermano mayor, Fernando Ruiz, fuera detenido por violencia de género en su provincia natal.

La información fue proporcionada por Fede Flowers en su cuenta de X (antes Twitter). "Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género", detalló el comunicador.

Detuvieron al hermano mayor de Eugenia Ruiz, analista de "Gran Hermano". (X/@fedeflowersok).&nbsp;
Detuvieron al hermano mayor de Eugenia Ruiz, analista de "Gran Hermano". (X/@fedeflowersok). 

Y profundizó en el arresto policial que salpica a la exparticipante de "Gran Hermano": "El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años"

"Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación", agregó.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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