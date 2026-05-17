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FARÁNDULA

Georgina Barbarossa reveló si saludará o no a Moria Casán en los Premios Martín Fierro a la TV Abierta: "Somos dos..."

La conductora de "A la Barbarossa" se refirió al cruce con La One en la gala de Aptra, donde ambas compiten por la terna de "Mejor conducción femenina". ¡Mirá qué dijo!

Georgina Barbarossa se refirió a la enemistad que mantiene con Moria Casán y a la posibilidad de una eventual reconciliación durante la ceremonia de entrega de los galardones, puesto que este lunes 18 se llevarán a cabo los Premios Martín Fierto a la TV Abierta, donde comparten terna en Mejor Conductora Femenina

Georgina, en diálogo con Catalina Dlugi, sostuvo en reiteradas oportunidades que La One cruzó un límite imperdonable al referirse públicamente a las adicciones de su fallecido marido, Miguel "el Vasco" Lecuna, un tema profundamente sensible para ella. 

Aunque las preguntas sobre el tema se repiten año tras año, la conductora de "A la Barbarossa" (Telefe) mantiene una postura firme y tiene una decisión tomada que no parece dispuesta a cambiar. "Obvio que nos vamos a saludar con Moria, somos dos chicas grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco", manifestó. 

La expectativa por saber qué ocurrirá es cada vez mayor, en un clima cargado de especulaciones y con todos los focos puestos en lo que pueda suceder durante la gala de Aptra

Como siempre, esta noche las cámaras televisivas y los fotógrafos estarán esperando y siguiendo de cerca los movimientos de las divas, ambas conductoras en este momento. 

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