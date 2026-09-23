Giro en el caso de Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet: se quebró el hombre acusado de acosar a la expareja

La denuncia de Homero Pettinato a un hombre tras amenazarlo de muerte en la puerta de Olga escaló a niveles inesperados. Con el correr de los minutos, se supo que el acusado se llama Hernán Boquero y que, según testimonió Sofía "La Reini" Gonet, la viene acosando a ella hace diez años. En ese contexto, el caso que ya está en manos de la Justicia dio un nuevo giro después de que el denunciado se quebrara y pidiera perdón a la expareja.

Tras presentarse en la Comisaría Vecinal 14 B, donde intervino el fiscal Federico Taramelli, el comediante se encuentra con custodia policial y botón antipánico. En las últimas horas, se supo que la influencer también formalizó una causa penal contra Boquero en la Comisaría de Género, aceptando tener las mismas medidas de seguridad que Homero.

En "Primicias Ya" (América TV) pusieron al aire la palabra de Hernán Boquero, quien se mostró en postura de arrepentido. "No le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo (La Reini) diciéndome que yo lo acosaba, que esto, que lo otro. No quiero saber absolutamente nada más directamente. Y ya veré el tema de Homero, ya lo veré. Pero no, no quiero saber más nada", expresó el joven oriundo de Junín.

"¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini", continuó, y agregó: "Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero, porque me lo aconsejaron directamente. Hacer lo que tengo que hacer porque me lo aconsejaron. Yo para la semana que viene voy a ver si voy para la Comisaría 14 B a aclarar todo esto, porque seguramente que hasta que esto no se termine, yo no voy a poder estar tranquilo".

%uD83D%uDCE2 IMPACTANTES DECLARACIONES DEL ACOSADOR DE HOMERO PETTINATO



%uD83D%uDCAC "Estaba enamorado de 'La Reini'

%uD83D%uDCAC "Se me fue de las manos lo de Homero"



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En otro tramo de la nota, Hernán Bloquero minimizó el hecho de haber amenazado de muerte a Homero Pettinato y se indignó por la acusación de La Reini de que él la estuvo acosando durante un largo tiempo: "Lo de Homero ya pasó y fue. Lo que hice, lo hice, nada más. O sea, yo si vuelvo a Buenos Aires en algún momento, Olga no lo vuelvo a pisar nunca más. Y por el lado de La Reini, no tiene nada que ver con peligro ni nada. Me hizo mal de verdad lo que haya dicho. ¿Cómo puede decir que un pibe que se la juega marcándose la piel...? No puede hacer algo así. Yo sé que lo de Homero se me fue de las manos, entiendo. Pero esto no es delito. No hay acusación, nada".

"Realmente no puedo creerlo. Yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados, obviamente que no. Pero por el momento no voy a actuar en nada. Es realmente indignante que ya dicho eso (La Reini). Y creo que hasta hace poco sí (estaba enamorado de ella), pero ya con esto no. Que me haya tratado de acosador virtual, esto no tiene perdón definitivamente", afirmó Boquero, decepcionado por la decisión de la influencer de llevarlo a la Justicia.

Por último, aclaró que no tiene "ningún problema mental". "Homero no puede salir a denunciar algo que ni siquiera llegó a la agresión física. Andaba ahí por Olga, de pura casualidad; y cuando lo vi, paré y, bueno. No me pude contener", cerró el denunciado.