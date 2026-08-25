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"Gran Hermano": el plan de la producción de Telefe para anunciarle a Mariela Prieto que será abuela

La participante lleva tres meses dentro de la casa y todavía desconoce la feliz noticia familiar que la espera afuera. La producción prepara una dinámica especial para revelárselo. Leé los detalles en la nota.

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Días atrás trascendió que Mariela Prieto y Claudio "El Turco" García se convertirán en abuelos. La noticia llenó de felicidad a la familia, pero la participante todavía no recibió la información debido a las reglas de aislamiento de "Gran Hermano: Generación Dorada". Ahora, tras al salida de Tamara Paganini, Telefe prepara una sorpresa para comunicárselo.

La novedad fue difundida por la cuenta de Instagram "Nerso TV", que adelantó cómo será el esperado momento. "Hoy Mariela tendrá su DAR (Derecho a réplica) por medio del cual le van a comunicar que será abuela", informaron desde el perfil dedicado a las novedades del reality.

El Derecho a Réplica es una de las dinámicas que tiene el programa y permite que una persona del exterior ingrese de manera virtual o presencial para hablar con los concursantes. En esta oportunidad, la instancia tendría un motivo completamente distinto y mucho más emotivo.

Todavía no se confirmó quién será el encargado de darle la noticia. Una de las posibilidades es que aparezca El Turco García, aunque existe una incógnita alrededor de esa opción. Días atrás, durante los casamientos realizados en el reality, el exfutbolista dejó plantada a su esposa en el altar.

Por eso, el momento podría tener otro protagonista y convertirse en el esperado reencuentro de Mariela con su hijo, después de tres meses de aislamiento. La participante se prepara así para recibir una de las noticias más importantes de su vida dentro de la casa.

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