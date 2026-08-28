"Gran Hermano" expulsó a Campanita y Danelik tras la feroz pelea: tensión, llanto y una participante atrincherada

Días atrás, la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" quedó envuelta en una feroz pelea que incluyó insultos, empujones y amenazas. La tensión fue tal que la producción tuvo que intervenir para evitar que todo pasara a mayores. Tras el escándalo, este jueves 27 de agosto, "Big" tomó una drástica decisión: expulsó a Steffany "Campanita" Pereira y Danelik Galazán.

Mientras la tucumana aceptó la determinación sin oponerse, la paraguaya volvió a mostrar su enojo y acudió al confesionario para dejar clara su postura. Campanita aseguró que dentro del reality había vivido situaciones peores y sostuvo que padeció "cosas horribles". El conflicto había comenzado luego de que retirara de una habitación las fotos de los hijos de Solange Abraham y Pincoya.

Lejos de acatar la orden, Pereira insistió en que "no iba a aceptar de ninguna manera" abandonar la casa. Mariela Prieto, quien había permitido su ingreso después de la eliminación, intentó convencerla de que cumpliera con la decisión. Sin embargo, la visitante se mantuvo firme pese a las advertencias de la producción.

Ante la negativa, Santiago del Moro había anticipado durante la transmisión que personal femenino de seguridad estaba preparado para intervenir. Finalmente, una oficial ingresó para acompañar a Campanita hacia la salida. La joven rompió en llanto, la abrazó y mantuvo una extensa charla antes de aceptar retirarse.

Campanita se atrincheró en la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Después de varios minutos de tensión, Pereira finalmente abandonó la casa por la puerta trasera. Así terminó uno de los episodios más llamativos de la edición, que dejó a dos participantes fuera de competencia y una escena inesperada con la seguridad del reality.