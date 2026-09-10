"Gran Hermano Generación Dorada": cómo se dividirá la final y qué día se conocerá a la ganadora

Tras la eliminación de Luana Fernández, quien se quedó con el cuarto puesto, "Gran Hermano Generación Dorada" comenzó la cuenta regresiva para su gran final por la pantalla de Telefe. Las tres finalistas son Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos. A diferencia de las temporadas anteriores, esta edición del reality dividirá la definición de la competencia en partes, por lo que habrá que esperar un poco más para saber quién es la ganadora.

El programa de este jueves será de debate y contará con la presencia de Luana, quien estará de invitada en el estudio para hacer un repaso de su estadía en la casa y contar cuáles son sus sensaciones de cara a la recta final de "GH".

El lunes 14 de septiembre comenzará la gran final del reality de juego y convivencia, donde se definirá qué participante se quedará con el tercer puesto. Al día siguiente, habrá gala debate con esa finalista.

El cronograma de la final de "Gran Hermano Generación Dorada".

En tanto, el miércoles 16 de septiembre se conocerá a la ganadora, mientras que quien no gane se quedará con el segundo puesto. El jueves habrá un programa especial titulado "Noche de campeonas" con las últimas dos jugadoras de la casa más famosa del país.

Cómo votar en la final de "Gran Hermano"

Para votar por Charlotte, Sol o Yipio, tenés que enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar

Hay que tener presente que la placa es positiva y cada voto es vital para que una de ellas tres se lleve el gran premio de "Gran Hermano Generación Dorada", además del título de campeona.