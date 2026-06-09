"Gran Hermano Generación Dorada": quién es el nuevo líder de la semana y qué beneficios tendrá de cara a la nominación

La competencia de "Gran Hermano Generación Dorada" se reanuda luego de la eliminación de Brian Sarmiento tras un versus infartante con Franco Zunino. Con miras a una nominación, en el reality de Telefe los participantes jugaron por el liderazgo y los beneficios para conformar la nueva placa de nominados.

En "La cumbre" (Streams Telefe), Santiago del Moro había adelantado las novedades para esta semana en "GH". Entre ellas, que la placa será positiva las primeras 24 horas para luego ser negativa hasta el día de la gala de eliminación.

Sebastián Cola es el nuevo líder de la semana.

Este martes 9 de junio, Sebastián "Cola" Almeida se convirtió en el nuevo líder semanal. Además de la inmunidad, el participante podrá fulminar a dos de sus compañeros.

Cabe destacar que el participante llamado popularmente "Cola" fue uno de los nueve jugadores que ingresaron a la casa de "Gran Hermano" en el repechaje. Desde ese entonces hasta ahora solo fue eliminada una concursante de esa camada: Tati Luna.

Aliado a Charlotte Caniggia, el coach de CrossFit tendrá su oportunidad para idear una estrategia y desplegar todo su juego, para así demostrar que no es una "planta" y ganarse el voto de confianza del público.