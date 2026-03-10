Menú
"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa de nominados

Este martes 10 de marzo, se conocieron los resultados de la votación positiva y, en consecuencia, fueron salvados seis participantes. ¡Enterate más, en la nota!

El programa de "Gran Hermano Generación Dorada" de este martes 10 de marzo lo tuvo todo: definición de la prueba de líder, el debut de "derecho a réplica" (DAR) y más. Durante la emisión del reality conducido por Santiago del Moro en Telefe, se conoció a los seis participantes que bajaron de la placa de nominados.

Luego de que Lola ganara el liderazgo en una trivia por los 25 años de "Gran Hermano", Del Moro develó el resultado de la votación positiva, que estaba contenido en seis sobres dorados. 

El público del reality de juego y convivencia de Telefe decidió salvar a seis participantes mujeres. A saber: Titi, Cinzia, Carmiña, Andrea, Sol y Daniela

Las salvadas de la placa de nominados de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@eeemiliano).
Acto seguido, los jugadores de la casa tuvieron kiosco y, después de mucho debate, eligieron la caja dorada. Para desgracia de ellos, la sorpresa consistió en un set de bijouterie. 

Por último, Tomy Riera decidió otorgarle el voto 3,2,1 a Lolo Poggio, quien tendrá más votos a la hora de nominar.

