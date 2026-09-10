"Gran Hermano Generación Dorada" ya tiene a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

"Gran Hermano Generación Dorada" tuvo este miércoles 9 de septiembre la última gala de eliminación por la pantalla de Telefe. De cara a la gran final, una nueva participante debió despedirse del reality show por elección del público que, a su vez, definió a las tres finalistas de la competencia.

Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Abraham, Yisela "Yipio" Pintos eran hasta entonces las últimas cuatro concursantes de la casa. Las "hermanitas" hicieron lo posible por conseguir el apoyo del público y seguir en carrera, pero finalmente una de ellas se fue por la puerta principal.

La votación fue positiva y el conductor Santiago del Moro fue anunciando en orden aleatorio los nombres de las jugadoras que se salvaban de la eliminación. Así, para sorpresa de varios, la primera en bajar fue Charlotte.

En segundo lugar salió Sol, de quien se había filtrado un polémico audio desde el confesionario horas antes. El versus final se dio entre Luana y Yipio, siendo la segunda de ellas en meterse de lleno entre las tres finalistas.

LUANA se queda con el CUARTO puesto con el 6,6% de los votos positivos. #GranHermano pic.twitter.com/TCJNCkMI2W — emi (@eeemiliano) September 10, 2026

De esta manera, Luana Fernández quedó eliminada de "Gran Hermano", con el 6,6 por ciento de los votos positivos.