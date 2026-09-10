Menú
Crónica en vivo

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada" ya tiene a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

El miércoles 9 de septiembre, una nueva participante se despidió del reality de Telefe con el cuarto puesto. A su vez, se definieron las jugadoras que se disputarán el premio mayor en la gran final. ¡Enterate más, en la nota!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

"Gran Hermano Generación Dorada" tuvo este miércoles 9 de septiembre la última gala de eliminación por la pantalla de Telefe. De cara a la gran final, una nueva participante debió despedirse del reality show por elección del público que, a su vez, definió a las tres finalistas de la competencia.  

Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Abraham, Yisela "Yipio" Pintos eran hasta entonces las últimas cuatro concursantes de la casa. Las "hermanitas" hicieron lo posible por conseguir el apoyo del público y seguir en carrera, pero finalmente una de ellas se fue por la puerta principal.

La votación fue positiva y el conductor Santiago del Moro fue anunciando en orden aleatorio los nombres de las jugadoras que se salvaban de la eliminación. Así, para sorpresa de varios, la primera en bajar fue Charlotte.

En segundo lugar salió Sol, de quien se había filtrado un polémico audio desde el confesionario horas antes. El versus final se dio entre Luana y Yipio, siendo la segunda de ellas en meterse de lleno entre las tres finalistas. 

De esta manera, Luana Fernández quedó eliminada de "Gran Hermano", con el 6,6 por ciento de los votos positivos

Esta nota habla de:
1
Se filtró un tremendo audio de Sol de "Gran Hermano" a días de la gran final: "Si ven que no gano..."
FARÁNDULA

Se filtró un tremendo audio de Sol de "Gran Hermano" a días de la gran final: "Si ven que no gano..."

2
Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad
FARÁNDULA

Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad

3
Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que los unió durante casi 50 años
FARÁNDULA

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que los unió durante casi 50 años

4
Internaron a Costa por un delicado cuadro de salud: "Se fue a la sangre..."
FARÁNDULA

Internaron a Costa por un delicado cuadro de salud: "Se fue a la sangre..."

5
Pincoya fue retenida en Migraciones tras su eliminación de "Gran Hermano": "No puede pasar usted porque..."
POR LA RED

Pincoya fue retenida en Migraciones tras su eliminación de "Gran Hermano": "No puede pasar usted porque..."

Últimas noticias de Gran Hermano