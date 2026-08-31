"Gran Hermano": la pelea de Pincoya y Yipio que sacudió las encuestas en redes
Las participantes protagonizaron un tenso cruce durante la cena de nominados y quedaron en el centro de la disputa por la eliminación. Los sondeos muestran resultados divididos. Leé todos los detalles, en la nota.
Este domingo se palpitó la primera etapa de la gala de eliminación de "Gran Hermano: Generación Dorada". Las cuatro participantes que continúan en placa compartieron la cena de nominados, pero la tensión explotó cuando Jennifer "Pincoya" Galvarini y Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, protagonizaron una fuerte pelea. El cruce impactó de lleno en las encuestas de redes y podría anticipar quién queda afuera.
Todo comenzó durante una actividad en la que debían señalar quiénes, según cada una, no merecían llegar a la final. Jennifer "Pincoya" Torres eligió a Charlotte Caniggia y aseguró que no era una "traidora". La respuesta no tardó en llegar: Pintos se levantó y cuestionó su postura.
La uruguaya recordó el caso de Tamara Paganini y quiso saber por qué también había sido considerada una "traidora" pese a haber compartido juego con Pincoya. La chilena explicó que su opinión había cambiado porque la India "habló mal de su hijo". La discusión subió de tono y ambas terminaron cara a cara, a los gritos.
Pincoya reaccionó luego de que Yipio la interrumpiera y se acercó para confrontarla. En medio del intercambio, Pintos la acusó de "medir con una vara diferente" a sus compañeros. Además, la chilena le recriminó haber permanecido en silencio durante el conflicto con Steffany "Campanita" Pereira, algo que Yipio negó tener relación.
La situación terminó quebrando a Yipio, que rompió en llanto y acusó a Pincoya de haberla traicionado dentro de la casa, pese a que ella la había defendido en varias oportunidades. También señaló a Solange Gómez Abraham como una de las responsables del distanciamiento entre ambas.
Lejos de calmarse, la discusión sumó a Solange y alcanzó otro nivel cuando Catalina "Titi" Tcherkaski recordó una actitud de Pincoya dentro del reality: el episodio en el que había revoleado unos zapatos. Los gritos volvieron a apoderarse del lugar y dejaron una placa todavía más caliente.
Las encuestas en redes
El fuerte cruce modificó el panorama de las encuestas. Hasta el domingo a la noche, varios sondeos ubicaban a Mariela Prieto como la principal candidata a abandonar "Gran Hermano". Sin embargo, después de la pelea, Pincoya y Yipio quedaron en el centro de la disputa por la salida.
Una medición de "Mundo Famosos" en Instagram ubica a Pincoya primera entre los votos negativos, con el 42%, seguida muy de cerca por Mariela, con 37%. Yipio reúne el 17%, mientras que Charlotte apenas alcanza el 3,1%. En "GH Encuestas", el escenario es todavía más contundente: Pincoya llega al 67,1% y Yipio al 16,5%.
Pero no todos los sondeos coinciden. La encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X" coloca a Yipio al frente con el 50% de los votos en contra, seguida por Pincoya con el 45%. Un resultado similar aparece en la medición del equipo de "LAM" en "X", donde la uruguaya concentra el 59% frente al 41% de la chilena.
Aunque estos relevamientos no definen el resultado de la votación telefónica, sí muestran un escenario abierto. Charlotte y Mariela aparecen mejor posicionadas, mientras que Pincoya y Yipio protagonizan un mano a mano que podría definir quién deja la casa este lunes 31 de agosto.