"Gran Hermano": la pelea de Pincoya y Yipio que sacudió las encuestas en redes

Este domingo se palpitó la primera etapa de la gala de eliminación de "Gran Hermano: Generación Dorada". Las cuatro participantes que continúan en placa compartieron la cena de nominados, pero la tensión explotó cuando Jennifer "Pincoya" Galvarini y Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, protagonizaron una fuerte pelea. El cruce impactó de lleno en las encuestas de redes y podría anticipar quién queda afuera.

Todo comenzó durante una actividad en la que debían señalar quiénes, según cada una, no merecían llegar a la final. Jennifer "Pincoya" Torres eligió a Charlotte Caniggia y aseguró que no era una "traidora". La respuesta no tardó en llegar: Pintos se levantó y cuestionó su postura.

La uruguaya recordó el caso de Tamara Paganini y quiso saber por qué también había sido considerada una "traidora" pese a haber compartido juego con Pincoya. La chilena explicó que su opinión había cambiado porque la India "habló mal de su hijo". La discusión subió de tono y ambas terminaron cara a cara, a los gritos.

Pincoya reaccionó luego de que Yipio la interrumpiera y se acercó para confrontarla. En medio del intercambio, Pintos la acusó de "medir con una vara diferente" a sus compañeros. Además, la chilena le recriminó haber permanecido en silencio durante el conflicto con Steffany "Campanita" Pereira, algo que Yipio negó tener relación.

La situación terminó quebrando a Yipio, que rompió en llanto y acusó a Pincoya de haberla traicionado dentro de la casa, pese a que ella la había defendido en varias oportunidades. También señaló a Solange Gómez Abraham como una de las responsables del distanciamiento entre ambas.

Lejos de calmarse, la discusión sumó a Solange y alcanzó otro nivel cuando Catalina "Titi" Tcherkaski recordó una actitud de Pincoya dentro del reality: el episodio en el que había revoleado unos zapatos. Los gritos volvieron a apoderarse del lugar y dejaron una placa todavía más caliente.

Las cuatro nominadas de "Gran Hermano".

Las encuestas en redes

El fuerte cruce modificó el panorama de las encuestas. Hasta el domingo a la noche, varios sondeos ubicaban a Mariela Prieto como la principal candidata a abandonar "Gran Hermano". Sin embargo, después de la pelea, Pincoya y Yipio quedaron en el centro de la disputa por la salida.

Una medición de "Mundo Famosos" en Instagram ubica a Pincoya primera entre los votos negativos, con el 42%, seguida muy de cerca por Mariela, con 37%. Yipio reúne el 17%, mientras que Charlotte apenas alcanza el 3,1%. En "GH Encuestas", el escenario es todavía más contundente: Pincoya llega al 67,1% y Yipio al 16,5%.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA FINAL: Quién querés que sea la próxima eliminada de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) August 31, 2026

Pero no todos los sondeos coinciden. La encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X" coloca a Yipio al frente con el 50% de los votos en contra, seguida por Pincoya con el 45%. Un resultado similar aparece en la medición del equipo de "LAM" en "X", donde la uruguaya concentra el 59% frente al 41% de la chilena.

Aunque estos relevamientos no definen el resultado de la votación telefónica, sí muestran un escenario abierto. Charlotte y Mariela aparecen mejor posicionadas, mientras que Pincoya y Yipio protagonizan un mano a mano que podría definir quién deja la casa este lunes 31 de agosto.