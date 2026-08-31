"Gran Hermano": los abuelos de Luana rompieron las reglas y le dieron un dato clave del exterior

Cada vez falta menos para la final de "Gran Hermano: Generación Dorada" y crece la expectativa por conocer quién será la ganadora de esta edición. En medio de la tensión, la producción sorprendió a las participantes con el "Derecho a réplica" de sus familiares. Pero el encuentro de Luana Fernández tomó un giro inesperado y sus abuelos terminaron rompiendo las reglas del reality.

Gabriel y Diana ingresaron para compartir un momento cargado de emoción con su nieta. Entre lágrimas, abrazos y consejos, el abuelo aprovechó para mencionar a Matías Hanssen, el joven con quien Luana tuvo un breve romance dentro de la casa. "Se vienen los nietos con Hanssen", lanzó entre risas, mientras Diana sumó: "¡Sí! Por favor".

La influencer no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad y contestó: "Bueno, está bien. Si él me espera. Si él quiere, sí, obvio". Fue entonces cuando Gabriel le reveló un dato que Luana desconocía por completo: "Te está esperando, lo dice en todos los programas. Es un buen chico. Portate bien".

La información impactó de lleno en la participante, que lleva casi medio año aislada y no conoce lo que ocurre afuera. Su abuela también le pidió que mantuviera la calma durante los últimos días de competencia. "Una sola vez en la vida me tengo que portar bien. Estoy haciendo lo mejor que puedo", aseguró Luana.

Los abuelos de Luana en el "Derecho a réplica" de "GH". (Foto: Captura Telefe).

Antes de terminar la visita, la joven explicó lo difícil que resulta permanecer tanto tiempo encerrada: "Siempre trato de hacer lo que siento. Hay veces que me equivoco. Lo sé. Pero es muy difícil estar acá adentro". Gabriel volvió a marcarle un límite: "Portate bien. Y sin insultar, que a Dios no le gusta". Finalmente, Luana se despidió entre lágrimas: "Los amo mucho. Besos a toda la familia".

Por el momento, "Gran Hermano" no sancionó a Luana por la información que recibió durante la visita de sus abuelos. Sin embargo, no se descarta que pueda haber consecuencias, ya que en otras instancias del ciclo, el Big tomó medidas contra participantes cuando sus visitas incumplieron las reglas establecidas.