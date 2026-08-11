Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano": por qué la edición argentina es histórica y marcó un récord mundial

La salida de Matías Hanssen dejó una marca inédita en la historia del reality, a pocos días de la gran definición. El dato que distingue a esta edición de todas las anteriores. Leé los detalles, en la nota.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Este lunes 10 de agosto se vivió una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano: Generación Dorada" y, por decisión del público, Matías Hanssen quedó afuera del juego. Sin embargo, su salida no pasó desapercibida: con ella, la edición argentina consiguió una marca inédita en la historia del reality.

El joven perdió el mano a mano frente a Sol Abraham y se convirtió en el último hombre en abandonar la casa. Con su partida, las nueve personas que continúan en competencia son mujeres, algo que nunca había ocurrido en ninguna edición del formato a nivel mundial.

De esta manera, cualquiera de las concursantes que llegue al final tendrá la posibilidad de convertirse en la tercera mujer en ganar "Gran Hermano Argentina". Las anteriores fueron Viviana Colmenero, en 2003, y Marianela Mirra, en 2007.

El antecedente más cercano se registró en "Big Brother Brasil 20", cuando nueve mujeres alcanzaron la definición junto a un único hombre.

Nueve mujeres quedan en competencia en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).
Nueve mujeres quedan en competencia en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Entre las participantes que siguen en carrera están Pincoya, Yanina Zilli y Luana Fernández, quienes permanecen en la casa desde el comienzo y ya acumulan 168 días de aislamiento. En tanto, Yipio y Sol Abraham tuvieron una salida previa por cuestiones personales.

También continúan Tamara Paganini, con 135 días en competencia; Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, con 85; y Alejandra Majluf, que lleva 70 jornadas dentro del reality. Ahora, todas van por un lugar en una final que ya quedó marcada por un récord histórico.

Esta nota habla de:
1
Mario Pergolini prepara una semana imperdible en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados
LA PAVADA

Mario Pergolini prepara una semana imperdible en "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados

2
El llamativo posteo de Luck Ra tras las declaraciones de La Joaqui en "PH: Podemos Hablar": "Me llené y..."
POR LA RD

El llamativo posteo de Luck Ra tras las declaraciones de La Joaqui en "PH: Podemos Hablar": "Me llené y..."

3
Natalia Oreiro cuestionó al Gobierno y Javier Milei apuntó en su contra: "No podés..."
POR LA RED

Natalia Oreiro cuestionó al Gobierno y Javier Milei apuntó en su contra: "No podés..."

4
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

5
Denisse González recibió el alta médica y compartió un emotivo mensaje: "La lucha recién empieza..."
POR LA RED

Denisse González recibió el alta médica y compartió un emotivo mensaje: "La lucha recién empieza..."

Últimas noticias de Noticias de espectáculo