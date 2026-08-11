"Gran Hermano": por qué la edición argentina es histórica y marcó un récord mundial

Este lunes 10 de agosto se vivió una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano: Generación Dorada" y, por decisión del público, Matías Hanssen quedó afuera del juego. Sin embargo, su salida no pasó desapercibida: con ella, la edición argentina consiguió una marca inédita en la historia del reality.

El joven perdió el mano a mano frente a Sol Abraham y se convirtió en el último hombre en abandonar la casa. Con su partida, las nueve personas que continúan en competencia son mujeres, algo que nunca había ocurrido en ninguna edición del formato a nivel mundial.

De esta manera, cualquiera de las concursantes que llegue al final tendrá la posibilidad de convertirse en la tercera mujer en ganar "Gran Hermano Argentina". Las anteriores fueron Viviana Colmenero, en 2003, y Marianela Mirra, en 2007.

El antecedente más cercano se registró en "Big Brother Brasil 20", cuando nueve mujeres alcanzaron la definición junto a un único hombre.

Nueve mujeres quedan en competencia en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Entre las participantes que siguen en carrera están Pincoya, Yanina Zilli y Luana Fernández, quienes permanecen en la casa desde el comienzo y ya acumulan 168 días de aislamiento. En tanto, Yipio y Sol Abraham tuvieron una salida previa por cuestiones personales.

También continúan Tamara Paganini, con 135 días en competencia; Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, con 85; y Alejandra Majluf, que lleva 70 jornadas dentro del reality. Ahora, todas van por un lugar en una final que ya quedó marcada por un récord histórico.