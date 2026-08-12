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"Gran Hermano": quiénes son los exparticipantes que reingresaron para acompañar a las finalistas

El reality de Telefe atraviesa la recta final con nueve mujeres en competencia y este martes varios exparticipantes regresaron a la casa para acompañarlas durante estos días decisivos. Leé los detalles, en la nota.

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Cada vez falta menos para la gran final de "Gran Hermano: Generación Dorada". Tras la salida de Matías Hanssen, nueve mujeres siguen en competencia y buscan asegurarse un lugar en la definición. En este contexto, el martes ingresaron exparticipantes de la edición para acompañarlas durante la recta final.

La llegada de los antiguos jugadores al reality de Telefe despertó todo tipo de sensaciones. Hubo reencuentros cargados de abrazos, lágrimas y sonrisas, aunque tampoco faltaron momentos incómodos. Es que algunas relaciones quedaron atravesadas por conflictos y viejas diferencias que podrían volver a escena.

Cada finalista tuvo que elegir a una persona que ya había pasado por el reality para compartir esta instancia. Luana Fernández eligió a Danelik Galazan; Gisela "Yipio" Pintos se reencontró con Catalina "Titi" Tcherkaski; Jennifer "La Pincoya" Galvarini llamó a Brian Sarmiento; y Sol Abraham optó por Tomy Riguera.

Por su parte, Mariela Pietro eligió a Campanita; Charlotte Caniggia se inclinó por Esteban Cola; Tamara Paganini escogió a Nazareno Pompei; Yanina Zilli eligió a Martín Rodríguez; y Alejandra Majluf recibió a Jenny Mavinga. Así quedaron armadas las duplas que acompañarán los últimos días de convivencia.

Los exparticipantes que tenían chances de regresar a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).
Los exparticipantes que tenían chances de regresar a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

El ingreso de los exparticipantes renovó por completo el clima de la casa. Algunas participantes recuperaron viejas complicidades y revivieron momentos especiales, mientras otras podrían volver a cruzarse con vínculos difíciles. Con la final cada vez más cerca, cualquier gesto puede cambiar el rumbo del juego.

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