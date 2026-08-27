"Gran Hermano" tuvo su última gala de eliminación: quiénes son los nominados y qué jugadoras se metieron en la final

"Gran Hermano Generación Dorada" emitió este miércoles 26 de agosto la última gala de eliminación por la pantalla de Telefe. Las siete participantes pasaron junto a sus visitas por última vez por el confesionario para desplegar su juego ante el público. El resultado fue una placa conformada por cuatro jugadoras, mientras que otras tres se metieron entre los seis finalistas.

Las más votadas de la noche fueron Mariela Prieto y Sol Abraham con cinco votos para cada una. Luego, le siguieron Luana Fernández (3), Charlotte Caniggia (2), Jennifer "Pincoya" Galvarini (2) y Yanina Zilli (1).

Por minoría de votos negativos, Zilli se metió automáticamente entre las seis finalistas del reality de Telefe. Vale mencionar que la exvedette está desde el día uno en la casa de "Gran Hermano".

Por otro lado, Pincoya debió hacer uso de su beneficio de líder de la semana al elegir a dos de sus compañeras para que bajaran de la placa, ya que no se podría seleccionar a ella misma.

La última placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

La participante chilena, que también es una de las jugadoras denominadas "originales", optó por salvar a Luana y Solange, quienes de esta forma se ubicaron entre las seis finalistas del programa.

Las tres participantes que se metieron entre las seis finalistas de "Gran Hermano Generación Dorada".

Mariela, Charlotte, Pincoya y Yipio enfrentarán la última placa negativa. El próximo lunes se conocerá cuál de ellas se queda afuera de la final de "Gran Hermano Generación Dorada".