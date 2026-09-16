"Gran Hermano": una encuesta demoledora anticipó quién sería la ganadora del reality

Yisela "Yipio" Pintos y Sol Abraham son las dos finalistas de "Gran Hermano: Generación Dorada" y este miércoles se conocerá quién se queda con el primer puesto. Mientras crece la expectativa por la definición, una encuesta que circuló en redes sociales sorprendió por sus números y encendió la previa.

Uno de los relevamientos fue realizado por la cuenta de Fefe Bongiorno en "X" (ex Twitter), que consultó a más de 150 mil usuarios sobre la posible ganadora del reality de Telefe. Allí, Sol quedó al frente con el "62%", mientras que Yipio reunió el "33%". Una diferencia mínima que mantiene abierta la definición.

De igual manera, este martes, a horas de la gran final, Ángel de Brito compartió en sus redes sociales los números que podrían anticipar el resultado. Según publicó el periodista en su canal de Instagram, Sol se impondría en "Gran Hermano" con el 50,23% de los votos, mientras que Yipio alcanzaría el segundo puesto con el 49,77%. Así, la diferencia sería menor a la registrada en algunos sondeos virtuales.

De todos modos, las encuestas informales de redes no representan la votación oficial del programa y los distintos relevamientos vienen mostrando resultados dispares. De hecho, otras mediciones recientes, como el relevamiento de "Mundo Famosos" en Instagram, ubicaron a Yipio encima de Sol, por lo que el desenlace todavía es incierto.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA FINAL: Quién querés que sea la GANADORA de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) September 15, 2026

A pesar de que Sol tiene un fandom muy activo, Yipio también recibe un fuerte respaldo desde Uruguay, donde sus compatriotas buscan que "Gran Hermano" vuelva a quedar en manos de una participante de ese país. Por eso, más allá de los sondeos virtuales, el resultado final todavía podría tomar otro rumbo cuando se conozcan los votos oficiales.

La gran final será este miércoles 16 de septiembre por la pantalla de Telefe. Un día después, el jueves 17, se realizará la entrega de los premios para la campeona y la subcampeona. Charlotte Caniggia, en tanto, quedó en el tercer lugar tras abandonar la casa el lunes 14.