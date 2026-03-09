Denunciaron al productor teatral Aldo Funes por presunto abuso sexual a una menor: "Tres encuentros..."

El empresario teatral Aldo Funes, conocido por trabajar con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia por abuso sexual. La Justicia lo citó a indagatoria por tres episodios que habrían pasado en 2013, cuando la denunciante era menor de edad, y el mundo del espectáculo está convulsionado con la noticia.

Todo comenzó cuando Brisa Póvolo, que hoy tiene 27 años, decidió contar lo que vivió a sus 15, cuando soñaba con ser actriz. El caso tiene un ida y vuelta polémico porque el productor contraatacó con una denuncia por extorsión contra la chica y su madre, Sandra Carpena. Aunque Funes logró que las procesaran en Tigre hace unos años, ahora un juzgado de Capital Federal le dio lugar al testimonio de la joven y llamó a todos a declarar para ver qué pasó realmente.

Sobre este cruce de acusaciones, el periodista Mauro Szeta detalló la situación de la madre de la chica: "También fue citada a indagatoria la mamá como supuesta entregadora e instigadora para que esos abusos ocurran". El especialista puso la lupa en la complejidad del expediente al preguntarse: "¿Y si pasó el abuso que denuncia la chica y también pasó la extorsión? Los hechos habrían ocurrido en tres encuentros en hoteles".

Brisa, por su parte, relató cómo fue el momento en que la situación se fue de las manos después de ir a ver una obra de teatro: "Mi mamá arregló con él un segundo encuentro, al que fui sola. Vi la obra, todo bien, hasta que me dijo que me suba a su auto que íbamos a un lugar que no sabía dónde era". Según su declaración, el empresario la llevó engañada: "Me llevó directamente a un hotel. Yo le dije que tenía 15 años. Me puse nerviosa, pero me agarró del brazo, se puso violento y me hizo entrar al lugar donde me abusó".

Ahora la Justicia, que deberá determinar qué fue lo que pasó en esos hoteles hace más de diez años. Entre denuncias de abuso y acusaciones de extorsión, el ambiente artístico espera ver cómo sigue esta causa que salpica a uno de los productores más importantes del ambiente.