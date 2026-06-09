Griselda Siciliani, tras el éxito de "Envidiosa", hace su vuelta al cabaret: "Boîte... un viaje por distintos géneros..."

Griselda Siciliani no para. En los últimos años, la actriz estuvo en boca de todos por su protagónico en "Envidiosa", exitosa serie de Netflix que ya tuvo su temporada final. Al mismo tiempo, su nombre resonó por la escandalosa separación de Luciano Castro. Pero tras la tormenta, ahora prepara su nuevo proyecto, junto a su amigo Carlos Casella.

La noticia corrió rápido por el ambiente artístico. Griselda Siciliani, esa actriz que se metió en la piel de Vicky durante dos temporadas de "Envidiosa", ya tiene nuevo rumbo. No es una serie. No es una película. Es un regreso a las tablas, pero con un formato que ella y su socio creativo dominan como pocos. Carlos Casella, su gran amigo y colega, vuelve a cruzarse en su camino. Juntos presentan "Boîte", un espectáculo que se instalará en La Trastienda a partir del 25 de junio.

¿De qué se trata esta nueva aventura? La dupla la define como una experiencia vibrante y provocadora. No es teatro puro. Tampoco es un recital convencional. "Boîte" combina música, actuación y presencia escénica en partes iguales. El título no es casual. Remite a aquellas boîtes legendarias que marcaron una época en Buenos Aires, esos lugares nocturnos donde el misterio y la sofisticación se daban la mano. Siciliani y Casella toman esa esencia y la empujan hacia el presente. El resultado, según anticipan, será un espectáculo intenso, cautivador y difícil de encasillar.

Quienes siguieron la carrera de esta dupla saben que no es la primera vez que se suben juntos a un escenario. Vienen de atrás con "Estás que te pelas", "Sputza" y "Pura Sangre". Cuatro proyectos previos que construyeron una química artística cada vez más aceitada. En "Boîte", esa química se enfrenta a un nuevo desafío: sostener un viaje que atraviesa distintos géneros, emociones y universos. El humor, la sensualidad, el drama y la celebración conviven en permanente transformación dentro del mismo show. Ese vaivén constante es lo que promete mantener al público en vilo durante toda la función.

La elección de La Trastienda como sede no es menor. Ese lugar, histórico para la música y el espectáculo porteño, ofrece una intimidad que sienta bien al formato. No se trata de un gran teatro con miles de butacas. "Boîte" apuesta a la cercanía, a esa sensación de que el público forma parte del juego. Allí, Siciliani y Casella podrán desplegar todo su repertorio de recursos: la actriz con su versatilidad para transitar del drama a la comedia en un segundo, y Casella con su oficio de creador integral.

El anuncio llega en un momento particularmente dulce para Siciliani. "Envidiosa", la serie de Netflix donde interpretó a Vicky, la mujer que lucha contra la envidia y sus propios miedos, se convirtió en un fenómeno de audiencia. La última temporada mostró a una Vicky enfrentando nuevos desafíos: la convivencia con Matías, la llegada de Bruno (el hijo de nueve años de su pareja) y los conflictos con Nora, la madre del chico. En medio de eso, un proyecto soñado volvió a cruzarse con Nicolás, una figura de su pasado que sacudió su presente. La serie exploró una versión inesperada de la maternidad y cerró con una lección clara: la verdadera familia no siempre es la que uno imagina, sino la que elige.

Pero Siciliani no se quedó a esperar más guiones. Volvió rápido a la raíz: el escenario en vivo, el contacto directo con el público, ese vértigo que ninguna pantalla replica. "Boîte" es, en parte, una respuesta a esa necesidad.