Guillermo Pfening y Martín Menem protagonizaron un fuerte cruce por las pensiones por discapacidad: "Es muy difícil..."

A pesar de la ausencia de Mirtha Legrand por su internación, su programa mantuvo su programación habitual este sábado con Juana Viale al frente de la mesa. Entre los invitados estuvieron Guillermo Pfening y Martín Menem, quienes protagonizaron un fuerte cruce por las pensiones de discapacidad.

La conversación tomó temperatura cuando, al aire de "La noche de Mirtha", Juana le preguntó al presidente de la Cámara de Diputados por la posibilidad de que una persona que recibe una pensión pueda acceder a un trabajo registrado sin perder el beneficio. "¿Es verdad o mentira que no puede trabajar en blanco? ¿O si lo hace le quitan la pensión?", quiso saber la conductora. El político respondió: "Se va a trabajar para que sea lo más justo posible".

En ese momento, Pfening tomó la palabra y explicó: "Hoy en día no podés superar dos sueldos básicos, que serían 350 mil pesos. Si vos cobrás más de eso, no podés trabajar y cobrar una pensión". Luego, cuestionó el monto que perciben quienes dependen de esta asistencia: "Mucha gente con discapacidad no puede vivir con 700.000 pesos y necesita de la pensión", sostuvo.

El intercambio se volvió más personal cuando Menem le preguntó al actor si conocía cómo era la situación del sector en 2023. "Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él hace 40 años", respondió Guillermo.

Guillermo Pfening y su hermano. (Foto: Instagram/ @guillepfening).

A partir de su experiencia familiar, el artista también apuntó contra posibles modificaciones en el nomenclador de prestaciones. "Sé que para el presupuesto del año que viene el nomenclador va a ser un tema. No pueden desregularizar el nomenclador porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social o el que no la tiene", sostuvo. Además, advirtió: "Los familiares vamos a tener que estar discutiendo con las prepagas qué precio vamos a tener que pagar por las terapias o qué terapias nos van a dar".

Martín Menem, por su parte, remarcó que el proyecto todavía se encuentra en elaboración y que se busca contemplar las distintas situaciones. "Se está trabajando", respondió el funcionario. Sin embargo, la charla volvió a tensarse cuando Guillermo Pfening cuestionó que se adelantaran posibles cambios mientras la discusión continúa abierta. "No tiren esos títulos", reclamó.

El actor también hizo hincapié en las dificultades cotidianas que atraviesan quienes acompañan a una persona con discapacidad. "Es muy difícil convivir con una persona con discapacidad y tiene que hacer millones de cosas, millones de trámites", expresó. El presidente de la Cámara de Diputados volvió a señalar que el Congreso continúa trabajando sobre el tema y que todavía no hay una definición cerrada.