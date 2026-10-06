Hernán de "Mala Fama" explicó por qué se enojó con sus compañeros de "MasterChef Celebrity": "Me rajé, ¿para qué me iba a quedar?"

Hernán Coronel, líder de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, contó por qué decidió abandonar el grupo de WhatsApp que compartía con sus compañeros del reality de Telefe. En ese sentido, el cantante aseguró que se sintió ignorado por los demás integrantes y prefirió alejarse del chat.

Coronel explicó que solía compartir invitaciones a sus shows, videos musicales y contenidos relacionados con canciones de la década de 1980. Sin embargo, según relató, casi nunca recibía respuestas o reacciones.

"Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola", contó. Luego, fiel a su estilo, agregó: "¿Para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola? Y me escapé, boludo".

Coronel también cuestionó la diferencia de trato dentro del chat. "Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé", sostuvo.

El cantante comparó sus publicaciones con las de otros participantes y lanzó: "Uno pone un video que está haciendo un huevo frito y todos aplauden. Yo pongo un video del 80 recopado y nada".

Según contó el músico, después de abandonar el grupo, algunos compañeros le pidieron que regresara. La situación también fue respaldada en el programa, donde señalaron que el músico se había sentido ninguneado por sus compañeros.