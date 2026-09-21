Homero Pettinato fue amenazado de muerte en vivo y lo expuso en Olga: "Por si ahora salgo y..."

La exposición pública puede generar situaciones que van mucho más allá de los mensajes en redes sociales.

En algunos casos, la admiración o la obsesión de determinadas personas puede transformarse en acoso, amenazas y episodios que generan temor en quienes los reciben.

Según relató Homero Pettinato, eso es lo que viene atravesando desde hace meses a raíz de un hombre que estaría obsesionado con su expareja, la influencer Sofi Gonet.

El episodio tomó una dimensión todavía mayor durante una transmisión de OLGA, cuando Pettinato aseguró haberlo visto desde el ventanal del estudio mientras realizaba gestos que interpretó como una amenaza.

El conductor decidió entonces interrumpir el desarrollo habitual del programa y contar públicamente lo que estaba sucediendo.

De las amenazas virtuales a la presencia frente al estudio

Pettinato explicó que las amenazas no eran nuevas y que habían comenzado tiempo atrás, cuando mantenía una relación con Gonet.

"Cuando yo me puse de novio con ella, se obsesionó de manera muy violenta conmigo y me empezó a escribir que me iba a matar, que iba a venir a Olga a pegarme un tiro en la cabeza", relató visiblemente afectado.

Según contó, durante un primer momento intentó mantener cierta distancia de la situación y llegó a pensar que el problema podía desaparecer después de su separación de Gonet.

Sin embargo, durante la emisión ocurrió algo que modificó por completo su percepción del peligro.

"Recién levanté la cabeza y lo veo mirándome fijo desde la parte de afuera del estudio y haciéndome una seña de que me va a matar. Finalmente se apersonó; siempre sentí lejano el peligro", contó Pettinato al explicar lo que había sucedido.

La descripción del hombre señalado por Pettinato

Durante el relato, el comunicador también se refirió al comportamiento que, según su versión, habría tenido el hombre en redes sociales y a la relación que tendría con Gonet.

"Tiene muchas cuentas falsas además de la suya y está obsesionado con Sofi. Tiene tatuado sus ojos, la espalda, el brazo", aseguró Pettinato durante el vivo.

La situación, que inicialmente se había desarrollado a través de mensajes y redes sociales, tomó una dimensión diferente cuando el hombre apareció en las inmediaciones del estudio.

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"Me dio miedo de verdad": el relato de Pettinato

El conductor reconoció que, hasta ese momento, tanto él como su expareja habían tomado algunos de los episodios con cierta distancia, al considerarlos parte de un escenario que parecía lejano.

Según contó, anteriormente habían considerado la situación como un "imaginario gracioso", pero la aparición del hombre frente al estudio cambió completamente el contexto.

"Lo grave es que ahora vino a la puerta de Olga y me amenazó adelante de todos ustedes, algo que ya me dio miedo de verdad", expresó.

La declaración generó preocupación entre sus compañeros de programa, mientras Pettinato decidió interrumpir su participación para ocuparse de la situación y realizar la denuncia correspondiente.

"Quería hacerlo público": el contundente mensaje antes de retirarse

Antes de abandonar el aire para dirigirse a las autoridades, Pettinato explicó por qué había decidido contar públicamente lo ocurrido.

El comunicador buscó dejar registrado el episodio y señaló directamente al hombre al que responsabilizó por las amenazas.

"Quería hacerlo público por si ahora salgo y me pega un tiro en la cabeza", afirmó en pleno vivo.

La frase generó un momento de fuerte tensión en el estudio y expuso públicamente una situación que, según el relato del conductor, se había desarrollado durante meses a través de mensajes y redes sociales.

Pettinato se dirigió a realizar la denuncia

Luego de realizar la denuncia públicamente durante la transmisión, Homero Pettinato abandonó las instalaciones de OLGA para dirigirse a la comisaría más cercana.

Según contó, su intención era radicar una denuncia policial contra el hombre al que había identificado durante el vivo.

El episodio pasó así de las amenazas recibidas a través de redes sociales y mensajes privados a una situación presencial frente al estudio de streaming, lo que llevó al comunicador a recurrir a las autoridades.

Una situación que cambió durante el vivo

El episodio ocurrido en OLGA expuso una situación que Pettinato aseguró venir atravesando desde hacía meses. La presencia del hombre señalado frente al estudio marcó un punto de inflexión para el comunicador, que decidió hacer pública la denuncia y retirarse del programa para recurrir a las autoridades.

El momento quedó registrado durante la transmisión y generó repercusión por la gravedad de las declaraciones y por la preocupación expresada por Pettinato frente a sus compañeros y espectadores.