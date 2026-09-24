Homero Pettinato tomó una fuerte decisión tras las amenazas del acosador de La Reini, Hernán Bloquero: "Mi máxima preocupación es por Sofía..."

Homero Pettinato rompió el silencio y habló de la situación que vive junto a su expareja, Sofía Gonet, después de las amenazas que recibió de parte de un acosador que, según la influencer, la hostiga hace diez años. El conductor confirmó que pidió un botón antipánico, que todavía tiene que ir a buscar, y señaló que su mayor temor no pasa por él sino por la influencer. La denuncia apunta a Hernán Bloquero, según su nombre en redes, un hombre oriundo de Junín que recientemente habló sobre el tema.

"Mi máxima preocupación es por Sofía", dijo Homero en diálogo con Primicias Ya, y contó que la situación lo tiene mal y que no alcanza con un pedido de disculpas. "Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Es una persona que tiene que estar estabilizada y entender. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso", afirmó el también actor.

Sobre el paradero del acusado, el conductor aseguró que recibió información de que sigue en Buenos Aires, aunque el hombre dijo que se había ido de la ciudad y que por eso no podía presentarse ante la Policía. "A mí hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto. Ayer dio la nota. Salvo que ayer mismo se haya ido para Junín y haya llegado tan rápido, no sé", planteó Pettinato.

El artista también se mostró inquieto por su próxima presentación en vivo. "Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto", indicó. Y relató cómo el episodio alteró su rutina mientras trabajaba en un espacio cultural junto a amigos: "En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije: ‘Me voy a la mie.... Acá estoy reloco'. En un momento entendés y caés en que la amenaza es real y es contra vos".

Para Pettinato, el conflicto no se soluciona con un pedido de perdón. "Él necesita estar en tratamiento y estar contenido porque es un peligro para la sociedad y para él mismo. No pasa por pedir disculpas. Esto es grave, es un delito y es una red flag importante a la cual hay que atender sí o sí", remarcó. Además, describió una conducta que, según su testimonio, se extiende desde hace años: "Una persona con obsesión de hace diez años, subiendo cientos de stories semanales, termina hostigando y amenazando a todos los hombres que se le acerquen a ella".

El conductor cerró con un pedido concreto: "Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar".

La versión del acusado

El episodio que encendió todas las alarmas ocurrió el martes, cuando un hombre de Junín, identificado como Hernán Bloquero, se presentó en la puerta del estudio de Olga y amenazó de muerte al conductor, según la denuncia.

El hecho marcó la primera vez que el hombre se habría acercado físicamente a alguno de los dos. Según los dichos de Pettinato y Gonet, el conflicto incluye un presunto acoso a la influencer por redes sociales desde hace una década y al conductor desde hace dos años.

Después de las declaraciones de Pettinato y Gonet, Bloquero dio su versión en una conversación con Pablo Layus para Primicias Ya (América TV). Negó ser fanático u obsesivo y explicó que sus tatuajes responden, según afirmó, a una promesa personal. "Los tatuajes que yo me hice, te lo vuelvo a repetir por las dudas, yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me lo hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado", sostuvo.

Ante la consulta sobre si reconocía una obsesión con Gonet, Bloquero fue terminante: "No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias".

Layus también le preguntó por las imágenes difundidas en redes sociales, en las que se lo ve realizando un gesto que simula un degüello frente al estudio. Bloquero lo vinculó con un cruce previo con Pettinato: "Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a la Raini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido".

Sobre su presencia frente al estudio, aseguró que había llegado a ese lugar de manera casual. Dijo que había viajado a Buenos Aires para "pasear la primavera" y que, mientras caminaba por Palermo Hollywood, pasó por la esquina donde funciona Olga sin advertirlo. "Cuando lo vi empecé a ver rojo. Empecé a ver rojo y por eso fue que pasó lo que pasó", relató. Además, afirmó que permaneció allí unos diez minutos antes de retirarse para no interrumpir la entrevista que el canal de streaming realizaba a Gabriel Rolón.

Frente a la denuncia penal presentada por Pettinato, Bloquero evitó comprometerse a declarar. "Yo estoy dando mi versión, Pablo. Yo ahora no me encuentro en Buenos Aires", respondió. También explicó que eligió hablar con ese medio porque Layus "le generaba confianza".

Cuando le preguntaron si había tenido intención de golpear al conductor, lo negó y relativizó su conducta frente al estudio. "No pateé el vidrio. Eso hubiese sido peor si yo pateaba el vidrio, le pegaba una piña, lo que sea. Estuve ahí quieto nomás y me fui nada más", afirmó.

Antes de finalizar, calificó la denuncia de Pettinato como un acto de cobardía vinculado, según él, a rivalidades ajenas: "Es un cobarde, Pablo, directamente". También sostuvo que la reacción del conductor buscaba "restarle" protagonismo a otra persona y "que se hable de él".