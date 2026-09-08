Internaron a Costa por un delicado cuadro de salud: "Se fue a la sangre..."

Este martes después del mediodía trascendió la noticia de la internación de Costa. La actriz y comediante atravesó un delicado cuadro de salud que incluso la llevó a permanecer en terapia intensiva. Ante la preocupación que generó su estado, decidió romper el silencio y contar qué ocurrió.

En diálogo con PrimiciasYa, la artista explicó que todo comenzó con una infección por neumococo que terminó afectando su organismo. "Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección", relató desde la internación.

El cuadro requirió atención en terapia intensiva durante los primeros días. Con una evolución favorable, Costa pudo dejar ese sector y continuar bajo cuidado médico en una habitación común. Además, destacó la atención que recibió durante este proceso: "Muy bien atendida en el Medicus, son geniales".

La preocupación había crecido en redes sociales luego de que trascendiera que la infección se había complicado por el paso de la bacteria al torrente sanguíneo. Esa situación habría obligado a reforzar los controles y mantenerla internada hasta conseguir una evolución que permitiera trasladarla a una sala convencional.

Ahora, la actriz se encuentra estable y continúa con su recuperación bajo seguimiento profesional. Desde el centro médico, conversó con PrimiciasYa y llevó tranquilidad sobre su presente, mientras completa el tratamiento indicado tras superar la etapa más compleja del cuadro.