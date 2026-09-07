Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó y cuál es su estado de salud

En los últimos días llamó la atención la ausencia de Mirtha Legrand en las grabaciones de su programa, "La Noche de Mirtha". Según había trascendido en ese momento, "La Chiqui" atravesaba un cuadro gripal que le demandaba reposo para recuperar energías. Sin embargo, este lunes las alarmas se encendieron al conocerse que la conductora fue internada.

Según contó Analía Franchín en "A la Barbarossa", el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe, la diva estaría atravesando una bronquitis. Ante este cuadro, su médico de cabecera le habría indicado reposo total. Sin embargo, en las últimas horas decidieron trasladarla a una clínica para que permaneciera bajo monitoreo y pudiera recibir un seguimiento más cercano.

"Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada", explicó la panelista durante el programa.

De acuerdo con la información brindada en Telefe, el ingreso a la institución médica tendría carácter preventivo y permitiría seguir de cerca su evolución. La medida también estaría vinculada con la edad de la conductora, que tiene 99 años, por lo que se optó por mantenerla bajo supervisión profesional.

Analía Franchín comunicó la internación de Mirtha Legrand. (Foto: Captura Telefe).

En un primer momento, la conductora había permanecido en su domicilio, mientras su entorno transmitía tranquilidad. Además del reposo, los profesionales que la atendían le habían recomendado evitar traslados y jornadas extensas de grabación debido a los síntomas que presentaba, entre ellos congestión y tos.

Por ese motivo, Juana Viale quedó al frente de la emisión del sábado 5 de septiembre de "La Noche de Mirtha" y llevó tranquilidad al público al explicar la ausencia de su abuela. "Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un beso enorme", expresó al comenzar el programa.

Hasta el momento, no se informaron complicaciones de gravedad y se aguarda un parte oficial sobre su estado de salud.