Internaron a Soledad Silveyra tras sufrir una fuerte caída: cuál es su estado de salud

En las últimas horas trascendió que Soledad Silveyra debió ser internada de urgencia tras sufrir un fuerte accidente doméstico. La noticia generó preocupación entre sus seres queridos y seguidores, especialmente porque la actriz había contado recientemente que atravesaba un doloroso cuadro de "trocanteritis".

La información fue dada a conocer este lunes por Pepe Ochoa en "LAM" (América TV), donde explicó que el episodio ocurrió en el domicilio de la artista de 74 años, que se encontraba sola. "Quiero contar que Solita Silveyra está internada. Tuvo un accidente ayer en su casa", contó el panelista. Luego precisó: "Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora".

Tras la caída, Silveyra logró comunicarse con su hijo Facundo, quien acudió para ayudarla. Más tarde fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde quedó bajo atención médica. Según relató Ochoa, su hijo Baltasar también le brindó información sobre su estado anímico: "Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir".

Aunque el golpe demandará un proceso de recuperación, por el momento no estaría prevista una cirugía. "Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada", señaló el periodista. Además, contó que podrían darle el alta próximamente, aunque deberá mantener reposo y continuar medicada para controlar las molestias.

La preocupación también se explica por los problemas físicos que la actriz venía arrastrando desde hacía meses. Durante una aparición televisiva había revelado: "No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto". El cuadro había surgido después de una caída anterior que le provocó una fractura en la sexta vértebra lumbar y llegó a obligarla a suspender algunas funciones teatrales.

Pese a las dificultades, Silveyra había expresado sus ganas de volver a trabajar. Días atrás compartió una frase de Luis Brandoni que reflejaba ese deseo: "El escenario cura todo". Ahora, mientras continúa su recuperación, la actriz permanece internada a la espera de novedades sobre su alta médica.