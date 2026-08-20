Ivana Figueiras explotó contra Chechu Bonelli tras sacarse una foto con su ex: "Ella siempre quiso..."

El conflicto entre Ivana Figueiras y Chechu Bonelli se reavivó en las últimas horas y esta vez no fue por causa de Darío Cvitanich. Una foto de la periodista deportiva compartiendo mesa en un restaurante con la expareja de la modelo Tomás Guarrachino y su pareja Natalia encendió la polémica entre las famosas. Luego de una picante reacción en redes sociales, Figueiras apuntó con todo contra Bonelli.

"Para... ya me perdí... ¿Está la Chechu?, ¿es la que está cansada del quilombo? Jajaja no puedo más", decía el comentario que dejó Figueiras en una historia que subió la cuenta de Instagram "Gossipeame", donde figuraba la imagen del escándalo.

La foto de Chechu Bonelli con el ex de Ivana Figueiras que encendió la polémica.

En "Pasó en América" tocaron el tema y Barby Franco contactó a Ivana Figueiras para dar con su palabra. "Completamente intencional y mala leche", fue la primera frase que arrojó la modelo.

En una llamada teléfonica, la pareja de Darío Cvitanich profundizó en su enojo. "Esto fue apropósito. Estoy harta. Desde que yo conozco a Darío no pararon. Ustedes no saben las cosas que yo me banqué", comenzó diciendo la influencer, quien advirtió: "Yo no voy a bancar más que me ensucien, me cansé".

Ante la pregunta de por qué Chechu Bonelli aceptó a tomarse esa foto, expresó: "Lo mismo que está buscando desde siempre, ella me quiso siempre subir a un ring en el que yo nunca me quise subir". "Yo lo conocí a Darío cuando él ya estaba separado y hubo un montón de situaciones que pasaron que las hablé con él con la mejor. Nunca le prohibí el vínculo con la ex por el simple hecho de que tienen tres hijas", cerró Ivana Figueiras, visiblemente enojada.