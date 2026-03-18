Javier Milei habría conquistado a una famosa cantante y crecen los rumores de romance: "Ella conoce muy bien..."

A un año de su separación de Amalia "Yuyito" González, Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su vida amorosa. Aunque en las últimas semanas circularon versiones sobre una posible reconciliación con Fátima Flórez, en las últimas horas Jorge Rial sorprendió al revelar detalles de una figura del ambiente que lo habría conquistado.

"Vieron el qui... que hay en el canal estatal (TV Pública) con un contrato... Quien le quita el sueño al presidente es alguien que está en ese canal", lanzó sin filtros el papá de More Rial en "Argenzuela" (C5N), generando impacto en el estudio y entre los televidentes.

Luego, el conductor amplió la información y sumó más pistas sobre la supuesta protagonista. "Yo sé quién es, tengo clarísimo. No es conductora, pero está conduciendo en un espacio que pasa desapercibido y me dicen que es el perfil artístico que al presi le gusta. Es morocha", detalló.

Jorge Rial fue aún más allá y deslizó una versión que elevó la polémica. "Me dicen que, no solo pidió que la incorporaran, sino que el propio presidente estaría involucrado en la parte estética del programa de ella", explicó.

Coki Ramírez sería la nueva conquista de Javier Milei. (Foto: Instagram/ @cokiramirez).

Además, indicó que la mujer no sería oriunda de Buenos Aires y aportó un dato que llamó la atención. "Ella conoce muy bien este edificio (donde está C5N), no digo este canal. No solo conoce este estudio, sino que conoce el cuarto piso".

En cuestión de minutos, sus declaraciones generaron revuelo en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer. El nombre que más se repitió en "X" (ex Twitter) fue el de Coki Ramírez. Según señalaron, la cantante cordobesa conduce "Se siente Argentina" en la TV Pública y tiene un vínculo previo con el edificio, ya que allí funcionaba Ideas del Sur, donde participó en "Bailando por un sueño", ciclo de Marcelo Tinelli.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a hablar públicamente sobre los rumores que circularon en las últimas horas. Las versiones siguen circulando y prometen sumar nuevos capítulos.