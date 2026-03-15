Javito rompió el silencio tras la denuncia de abuso sexual sobre su hermano Chelo Torres: "Ojalá la Justicia sepa..."

Otra vez el peso de la Justicia cayó sobre las espaldas de Adrián Marcelo Torres, conocido como "Chelo" del Grupo Green, quien fue detenido en las primeras horas del jueves acusado de haber violado a una mujer de 43 años a bordo de su automóvil. Luego de la denuncia, la víctima y denunciante habló en exclusiva en "Crónica TV" y brindó detalles del duro momento que atraviesa. Pero en las últimas horas, quien salió a hablar fue el hermano de Chelo, Javier Torres, alias Javito, cantante de Grupo Red, y fue muy mesurado aunque pidió que la Justicia actúe bien.

La influencer que denunció a Chelo por abuso sexual se animó a contar cada detalle de aquella noche terrible. Según relató, el músico la contactó por TikTok, le dijo que era muy hermosa y hasta le pasó su teléfono. "Yo lo conocía, nunca había tenido diálogo. El lunes se contactó conmigo y me dejó un mensaje. Yo sabía quién era, pero no era fan", sostuvo la mujer en declaraciones a la prensa.

Todo empezó con una videollamada que ella no quiso atender en un principio, pero después de varios intentos accedió. El artista insistió en verla, pasó a buscarla en el auto y se fueron a una estación de servicio porque él dijo que no había cenado. "Me sacó mi teléfono, se reía irónicamente y se puso a revisarlo. Quería saber sobre mi familia. Me pedía que le mostrara fotos de mis hijas", contó la víctima.

Cuando terminaron, ella le pidió que la lleve a su casa, pero él no frenó en la puerta. Se estacionó en una esquina donde hay dos propiedades en venta. "Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba", agregó la influencer, que quedó en shock al enterarse de que Chelo fue detenido tras su denuncia.

En medio de este vendaval, Javito habló en "Pasión de Sábado" por América. "Yo estoy viviendo en otro lado, estoy viviendo en Ezeiza. Tengo muy poco contacto con él. 'Hola y chau'. Es un tema mío personal con él que se pudo solucionar de parte mía. Lo perdoné a él, me perdoné también a mí mismo", comenzó diciendo, haciendo referencia a cuando se separó de su hermano.

El cantante de Grupo Red explicó la mezcla de sentimientos que le genera el caso: "Es una cosa que es 'hola y chau' con mi hermano. Obviamente a mí me dispara una cuestión rara porque no deja de ser mi hermano". Y cerró con un deseo para ambas familias: "Ojalá la Justicia sepa cómo manejarse con esto. Yo tengo mucha fe en la Justicia. Espero que salga todo bien para ambas familias".