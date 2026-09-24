Jimena Monteverde reveló cómo está Mirtha Legrand y dio detalles de su recuperación: "Estuvo..."

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se recupera de una neumopatía tras ser trasladada de urgencia el viernes 18 de septiembre. Tras el último parte médico, Jimena Monteverde reveló nuevos detalles sobre su estado de salud y contó cómo atraviesa la conductora estos días.

Este miércoles el centro de salud informó: "La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución". Además, se indicó que la conductora de 99 años permanecerá algunos días más bajo supervisión médica para continuar con el tratamiento y los controles correspondientes.

En ese contexto, Jimena Monteverde habló en "Puro Show" (El Trece) y reveló un dato sobre la rutina de la diva durante su estadía. "Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien", contó la cocinera, quien mantiene contacto con personas cercanas a la "Chiquita" y consulta diariamente por su estado.

La chef también explicó que Mirtha está descansando bien. "Está durmiendo muy bien, pasa buena noche", aseguró. Además, aclaró que por el momento no tuvo una conversación directa con la diva, ya que el contacto más cercano está reservado para sus familiares y allegados.

Mientras tanto, la familia continúa acompañando a Legrand durante su recuperación. El próximo parte médico está previsto para este viernes 25 de septiembre, siempre que no se produzcan cambios en su evolución.