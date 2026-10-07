Joaquín Levinton habló tras filtrarse gravísimos audios de su denunciante: "Es una persona peligrosa..."

En las últimas horas, se filtraron terribles audios de la denunciante de Joaquín Levinton, donde amenazaba de muerte al líder de Turf. La grabación de voz es una de las pruebas que el cantante presentó en la justicia para defenderse de la denuncia por abuso sexual que pesa en su contra. En medio de la repercusión, el músico habló con la prensa al respecto.

Arriba de un auto, Joaquín accedió a responder preguntas de la prensa acerca de su causa judicial. En un móvil con "Intrusos" y "Sálvese quien pueda", ambos ciclos de América TV, el artista contó los pasos a seguir que tomará en conjunto con su equipo legal.

"Voy a defenderme por la denuncia que tengo ahora, que me hizo esta mujer. Luego veremos, porque yo no la voy a atacar a ella. Primero, lo primero. Me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo", afirmó Levinton, asegurando que no iniciará una contrademanda contra su denunciante.

Sobre la denuncia en su contra, reconoció: "Fue durísimo, un horror". "Por suerte no afectó a mi trabajo. Yo el viernes fui a cantar a Córdoba, el sábado tuve otro show, vine acá (El Trece) a trabajar cuando tenía que venir. Todos mis compañeros me apoyan, todos mis colegas de la música me apoyan, toda la gente me apoya. Algunos medios me apoyan", remarcó el cantante, aliviado.

Consultado por los audios, Joaquín Levinton aclaró que él no los filtró. Aun así, dio a conocer sus sensaciones al respecto: "Cuando lo escuché, es terrorífico. Yo ya dije que estoy siendo acosado de verdad hace muchos años y que ese acoso no es chiste. Se habrán dado cuenta de que es muy peligroso esto. Estamos ante una persona peligrosa", advirtió.

Respecto a si tenía miedo de ser cancelado por esta denuncia, respondió sin dudarlo: "No, porque tengo 145 mil pruebas; o sea, me sobran. Esto ya me pasó con esta misma mina. Tengo una carpeta así de capturas de pantalla, audios...". Y reiteró cómo procederá judicialmente: "Primero, defender y aclarar la denuncia que esta mujer hizo y después veremos. Y cuidar mi integridad física".

También se mostró agradecido del apoyo que tuvo e hizo un paralelismo con la primera denuncia efectuada en 2023. "¿Sabés qué pasa? Nadie dudó de mí y eso fue muy bueno. Cuando pasó la primera vez, mis viejos, mis parientes, la gente que me quiere y me conoce, se asustaron mucho. Eso no pasó ahora. Todos dijimos: 'Ah, es otra vez la misma persona'".

"Las pruebas están en la justicia", enfatizó para luego hacer una revelación clave: "Yo conozco a otra persona que le hizo esto y tengo también las pruebas y lo tengo de testigo también". "Así que estamos ante una persona muy jodida. Yo tranquilo. Sigo con mi trabajo y puedo seguir con mi vida normal sin ningún tipo de problemas, por suerte", cerró Joaquín Levinton, muy seguro de su inocencia.