Joaquín Levinton: qué pasará con su participación en "Es mi sueño" tras la denuncia por abuso sexual

Este martes, Joaquín Levinton quedó en el centro de la escena mediática luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual agravado en la Justicia porteña. Tras las declaraciones de Guido Kaczka, conductor de "Es mi sueño", donde el cantante se desempeña como jurado, ahora trascendió qué ocurrirá con su presencia en el reality de canto de El Trece.

La presentación judicial fue realizada por una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo con el artista entre 2015 y 2020. Según su relato, durante esos años habría atravesado distintos episodios de violencia física y psicológica, además de situaciones de abuso sexual. La acusación todavía se encuentra bajo investigación judicial.

Luego de que el caso tomara estado público, Levinton decidió expresarse a través de sus redes sociales y negó las acusaciones. El músico sostuvo que la denunciante lo acosa desde hace años y rechazó que hayan mantenido una relación de pareja. "Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", afirmó.

En medio de la repercusión, Guido Kaczka también fue consultado por la continuidad del artista en "Es mi sueño". El conductor evitó anticipar una decisión y explicó que se trata de un asunto delicado, por lo que prefirió mantener cautela mientras la situación permanece en el ámbito judicial.

JOaquín Levinton es uno de los jurados de "Es mi sueño".

Ahora, en "Primicias Ya" (América TV), Damasia Ochoa aportó información sobre el futuro del ciclo y reveló que ya hay material registrado. "Hay ocho programas grabados y esos van a salir, no es que se van a cancelar. De todos modos, me dicen que el canal quiere evaluar la continuidad o no".

De esta manera, las próximas emisiones de "Es mi sueño" ya tienen su lugar asegurado, aunque todavía resta definir qué sucederá con Levinton una vez que se emitan esos episodios. La decisión sobre su continuidad quedará sujeta a la evaluación de las autoridades del canal.