Joaquín Levinton regresó a "Es mi sueño", entre el respaldo del público y una denuncia que lo complica: "Es una pesadilla..."

Joaquín Levinton, cantante de Turf y jurado del ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, retomó este lunes las grabaciones de "Es mi sueño" después de una semana de ausencia. Lo hizo en medio de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que presentó una mujer, identificada como Paula. El músico, que se defendió en varias ocasiones, y también volvió a los escenarios, evitó profundizar sobre el expediente y eligió agradecer el respaldo que recibe en la calle. "Todos me apoyan, todos me quieren", resumió ante la prensa.

La vuelta al trabajo se produjo en la productora Kuarzo, en Palermo, donde un grupo de seguidores lo esperó para expresarle su cariño. Levinton se mostró de buen humor y respondió algunas preguntas de los cronistas, aunque marcó un límite claro cuando el tema derivó hacia la causa judicial. "No es para hacer mediático algo así", sostuvo. Y agregó: "Considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad".

El cantante había faltado a las grabaciones de la semana anterior por compromisos con su banda que ya tenía agendados. Su ausencia, sin embargo, alimentó las versiones sobre una posible salida del jurado. En ese contexto, el propio conductor del ciclo, Guido Kaczka, había pedido públicamente "prudencia y cautela". "Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", declaró días atrás.

La denuncia que involucra a Levinton fue radicada el lunes 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad. Según el relato de Paula, una mujer de 39 años, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2020, durante un vínculo que ella describe como una relación de pareja. En su presentación, la denunciante afirmó que sufrió episodios de violencia física y psicológica, que fue obligada a consumir cocaína y que fue forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas. También sostuvo que el músico registró algunas de esas situaciones en video.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la calificación de violación agravada por amenazas. No se trata de la primera presentación de la mujer contra Levinton: en 2023 ya lo había denunciado por el mismo delito en el Juzgado N° 6, en una investigación que terminó archivada porque la denunciante no ratificó la acusación ni se presentó a las pericias correspondientes.

Levinton negó todas las imputaciones desde el primer momento. En un descargo difundido en sus redes sociales, aseguró que la mujer "nunca fue su pareja", que lo acosa desde hace años y que ya existe un antecedente judicial que respalda su versión. "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación", escribió entonces. La banda Turf, por su parte, emitió un comunicado en el que respaldó al músico y afirmó que "niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen".

En las últimas horas, además, se conoció una llamada telefónica entre Levinton y la denunciante que data de 2023, cuando se tramitaba la primera causa. En el audio, difundido en el programa "LAM", se escucha a la mujer decir: "Nada más fue un momento de ira... yo no mato una mosca". También le asegura al músico que ya había instruido a su abogado para que archivara la causa. Ese material podría influir en el desarrollo del expediente actual.

Un respaldo que pesa

La estrategia pública de Levinton en estas horas apunta a mostrarse enfocado en su trabajo y sostenido por el afecto de la gente. "Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago", expresó al llegar a los estudios. Luego, se explayó sobre lo que significa para él poder mantener su rutina en medio del escándalo: "Para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín' y ‘te apoyamos', es lo que importa".

El músico también apeló a su trayectoria para explicar su lugar en el programa. "Hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda. Lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas", señaló. Sobre sus compañeros de jurado y el equipo del ciclo, fue breve pero contundente: "Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir".

La situación judicial, sin embargo, sigue abierta. La Cámara del Crimen deberá resolver un conflicto de competencia para definir qué juzgado quedará a cargo de la investigación, un paso administrativo que podría demorar el avance del expediente. Mientras tanto, El Trece emite los programas que ya tenía grabados con Levinton como jurado y evalúa qué hará con las próximas grabaciones. Por ahora, el canal no confirmó ningún reemplazo definitivo ni una salida del músico.

El regreso de Levinton a la televisión no pasó desapercibido para el mundo del espectáculo. Mariano Iúdica, amigo personal del cantante, salió a respaldarlo en diálogo con América TV. "Lo conozco desde los 18 años. Conozco su esencia y quién es. Hace muchos años que la chica lo venía hostigando", afirmó. Sus dichos se suman a los de otros colegas que, sin meterse en el fondo de la causa, reclamaron prudencia.

Lo concreto es que Levinton eligió seguir trabajando. No se apartó del programa, no suspendió su agenda y tampoco se refugió en un silencio absoluto. Atendió a la prensa, agradeció el apoyo y dejó en claro que la defensa judicial la llevan sus abogados. "Está en el juzgado, lo siguen los abogados", repitió. Su apuesta pasa por sostener la rutina mientras la Justicia hace su trabajo. El tiempo dirá si esa estrategia alcanza para atravesar una causa que, por ahora, sigue su curso sin resolverse.