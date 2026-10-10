Joaquín Levinton rompió el silencio tras las cancelaciones de shows de Turf: "En unos días ya pasará..."

Joaquín Levinton atraviesa un momento complicado en lo personal y en lo judicial. Este viernes, el cantante confirmó que una fiebre alta lo obligó a cancelar los dos shows que Turf tenía agendados para el fin de semana: uno en Minas, Uruguay, y otro en Casilda, Argentina. La banda comunicó la noticia a través de sus redes y, horas más tarde, el propio músico dio la cara con un mensaje breve en sus historias de Instagram. La baja se produce en medio de una causa por abuso sexual que mantiene al artista en el ojo de la opinión pública.

Dos fechas que no se harán

Las presentaciones afectadas son dos. La primera estaba prevista para este viernes en la Semana de Lavalleja, en Minas, a las 23:00. La segunda, en Casilda. La cuenta oficial de Turf fue la encargada de difundir la novedad con un comunicado en el que informó que, por "motivos de salud", el grupo no podía cumplir con ninguno de los dos compromisos.

"Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban", expresó la banda. Ante las consultas de los seguidores, una segunda publicación aclaró que el afectado es el cantante y líder del grupo, y que los médicos le indicaron reposo por un estado gripal grave.

El propio Levinton amplió la información desde su cuenta personal. "Estoy atravesando una fuerte fiebre por lo que tuvimos que suspender los shows de este fin de semana. No se preocupen, en unos días ya pasará", escribió en sus historias de Instagram, con un tono tranquilo pero sin demasiados detalles sobre su estado.

La causa judicial que marca el contexto

La cancelación llega en un momento de alta exposición para el artista. Levinton enfrenta una denuncia por abuso sexual con acceso carnal, radicada en el Juzgado N.° 50 a cargo del juez Carlos Bruniard, e iniciada por una mujer identificada como Paula. Para dar su versión, el cantante eligió el piso de DDM (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, donde se presentó en dos ocasiones.

En su segunda aparición, el miércoles 7 de octubre, Levinton dijo estar "mucho más tranquilo" y describió la semana anterior como agotadora. "La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora", afirmó en declaraciones al programa. En esa misma instancia presentó nuevos testigos y pruebas, y abordó la circulación de audios en los que se escucha a la denunciante insultarlo.

El músico contó que, a partir de sus apariciones públicas, un nuevo testigo se contactó con él para relatar una situación similar con Paula y se comprometió a declarar en la causa. Desde el estudio también se habló de Ayelén Paleo, otra mujer que habría recibido amenazas de la denunciante y que contrató una custodia privada por temor a un contacto físico. La producción del programa dijo haber accedido a chats con amenazas.

Falsas denuncias y estrategia legal

Uno de los audios mencionados incluiría una amenaza en la que Paula le habría dicho que iba a terminar como John Lennon. El cantante describió su reacción inicial como de "terror y pánico" y explicó por qué no denunció en ese momento: "Tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote". Agregó que esa indecisión es algo que muchas víctimas de acoso enfrentan sin saber cómo actuar.

Levinton también usó el espacio televisivo para instalar un debate sobre las falsas denuncias. "Me parece que la justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona", planteó. Fabbiani respondió con matices: recordó que el porcentaje real de falsas denuncias sobre el total es del 1%, y que endurecer las penas puede desalentar a mujeres que genuinamente sufren violencia. El cantante coincidió en que el fenómeno perjudica también a quienes denuncian de buena fe.

En cuanto a su estrategia legal, Levinton descartó por ahora la posibilidad de una contrademanda. Precisó que Paula no fue aceptada como querellante, que el abogado que iba a representarla ya no está en la causa y que la nueva denuncia quedó acumulada en el mismo juzgado que la anterior. "Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal", resumió.

Un presente con varios frentes abiertos

La salud del líder de Turf se suma a un panorama judicial que no da tregua. La suspensión de dos shows obliga a la banda a reprogramar fechas y a los fans a esperar, pero el trasfondo del caso excede lo musical: la causa por abuso sexual sigue su curso y cada aparición pública de Levinton reaviva el debate sobre cómo se investigan estas denuncias y qué garantías tienen todas las partes involucradas.

Mientras el cantante se recupera de la fiebre, la causa avanza en el juzgado y el grupo deberá resolver cómo sigue su agenda. Por ahora, la única certeza es la promesa del propio Levinton: "En unos días ya pasará".



