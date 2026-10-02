Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: se conocieron chats entre los implicados que son muy importantes para la causa

Joaquín Levinton atraviesa horas complicadas. El cantante de Turf fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una mujer que dice haber mantenido un vínculo con él entre 2015 y 2020. La presentación se hizo en la Justicia porteña y quedó en manos del Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Levinton niega todo. Asegura que la acusación es falsa y que él es la víctima de un acoso que se extiende desde hace siete años. Para respaldar su versión, su defensa presentó capturas de conversaciones que, según el músico, demuestran que la denunciante lo buscaba de manera insistente. Los mensajes salieron a la luz en las últimas horas.

"Está obsesionada conmigo, miente", disparó el cantante en diálogo con el programa DDM, de América TV. Levinton habló después de que se conocieran los chats que él mismo llevó a la Justicia. En esas conversaciones, siempre según el material difundido, la mujer aparece enviando mensajes de todo tipo. Hay links de YouTube, saludos de Navidad, propuestas laborales, fotos hot y videos en los que se la ve desnuda. Las capturas no muestran respuestas del músico. El defensor del cantante sostiene que ese silencio es la prueba más clara del hostigamiento.

Qué dicen los chats que presentó Levinton

Los mensajes abarcan desde diciembre de 2025 hasta septiembre de 2026, pocos días antes de la denuncia penal. En uno de los primeros contactos, la mujer escribe: "Feliz Navidad, Joaco". Después vienen los links a canciones, las respuestas a historias de Instagram, las preguntas del tipo "Qué haces" o "Cómo estás". En mayo, ella le cuenta que trabaja en una inmobiliaria y le ofrece participar de una publicidad: "Te pagan obvio. ¿Querés?". Levinton no contesta.

El material que más pesa en la estrategia de la defensa son las imágenes. Hay fotos de la mujer en ropa interior, semidesnuda y completamente desnuda. También aparecen llamadas y videollamadas hechas de madrugada. Una de las capturas muestra una secuencia de intentos de contacto a las 3 de la mañana: llamada de audio, llamada perdida, videollamada, videollamada perdida y otro intento más. El patrón se repite en varias fechas.

"Empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas. La bloqueo y al día siguiente denuncia", contó Levinton en la entrevista televisiva. El músico reconoce que dudó mucho antes de tomar esa decisión. "Pienso en un acosador de años y digo: ¿estallará? Me arrepiento de que la bloqueé y explotó".

La versión de la denunciante

La mujer sostiene una historia completamente distinta. Dice que mantuvo una relación con Levinton durante cinco años y que en ese período sufrió violencia física y psicológica. Según su relato, el músico la obligaba a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También afirma que filmaba esos encuentros y le daba indicaciones sobre qué hacer frente a cámara. En un episodio puntual, cuenta que intentó irse de la casa y que Levinton la tomó del cuello con fuerza, como si quisiera ahorcarla. Dice que logró escapar.

La denunciante ya había ido a la Justicia en 2023 por los mismos hechos. Esa causa terminó archivada. Según registros judiciales, el motivo fue que la mujer retiró la acusación después de que el músico se lo pidiera. Ella ahora asegura que encontró fotos y videos de aquellos años y que ese hallazgo la llevó a denunciar otra vez. "Fueron los peores cinco años de mi vida", declaró en un audio que difundieron algunos medios.

La abogada que la representaba, Adela González, renunció al caso en medio del revuelo mediático. Alegó "diferencias de índole personal y profesional" y aclaró que no le interesa involucrarse en causas con alta exposición cuando no se respetan sus formas de trabajo.

Un análisis de lo que viene

El caso tiene dos relatos que no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. La Justicia deberá determinar cuál se acerca más a los hechos. Los chats que presentó Levinton, por sí solos, no prueban ni la inocencia del músico ni la veracidad de la denuncia. Muestran un patrón de contacto unilateral que, si se confirma, complica la posición de la denunciante. Pero la existencia de esos mensajes no descarta que hayan ocurrido episodios de violencia durante los años en que ambos se veían.

El expediente tiene otros elementos. La denunciante mencionó videos que comprometerían al cantante. Levinton respondió sin titubear: "Que vengan, que vengan, si quieren los videos, quieren la computadora". El músico dice que no tiene nada que esconder y que está dispuesto a que la Justicia revise todos sus dispositivos.

Mientras la causa avanza, Levinton sigue con su carrera. Es jurado del programa "Es mi sueño" y mantiene sus shows con Turf. El desgaste emocional, sin embargo, se le nota. "Es una mierda lo que me está pasando", dijo frente a las cámaras. La frase resume el momento. Para él, la situación es una pesadilla. Para la mujer que lo denunció, es la oportunidad de que alguien escuche lo que dice que sufrió. La Justicia tiene la última palabra.