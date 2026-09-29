Jorge Martínez sufrió dos estafas virtuales y reveló lo que más lamenta: "Me sacaron los ahorros de toda la vida..."

Jorge Martínez atraviesa un momento complicado. El actor reveló que sufrió dos estafas virtuales con pocos días de diferencia y perdió los ahorros que juntó durante años. En diálogo con "Lape Club Social", el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, contó cómo los delincuentes lo contactaron, le sacaron datos bancarios y vaciaron sus cuentas. El relato incluye préstamos pedidos a su nombre, una supuesta cliente del mes y hasta videos falsos con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi.

Todo arrancó después de que Martínez hiciera compras por internet. Cuando recibió los productos, una persona se comunicó con él para avisarle que lo eligieron como "cliente de la semana" y que iba a recibir un depósito de $500.000. Convencido de que era una gestión de la empresa, el actor pasó los datos de su cuenta bancaria.

Horas más tarde, un representante de su banco lo llamó para preguntarle si había pedido dos préstamos: uno por $1.700.000 y otro por cerca de $863.000. "Le dije que no había pedido nada. A los diez minutos me llamaron y me dijeron que ya habían parado los dos créditos", recordó. Los delincuentes no solo tramitaron créditos a su nombre: también retiraron los fondos que tenía depositados. "Me sacaron los ahorros", dijo al aire. El dinero de los préstamos se pudo cancelar, pero el resto de sus fondos desapareció.

El dato de Córdoba y la mirada sobre la plataforma

Martínez contó que después recibió información sobre una supuesta titular de una cuenta radicada en Córdoba. Sin embargo, los datos no alcanzaron para identificar un domicilio preciso. "Tengo el nombre, el DNI y la acreditación, pero la dirección figura en una villa de Córdoba, sin calle ni número", explicó.

El actor evitó responsabilizar de forma directa a la plataforma de compras. "No quiero involucrarlos porque quizás no tienen nada que ver. A lo mejor sacaron el logo y lo pusieron en una página", señaló. También explicó que la maniobra le resultó creíble porque las personas que lo contactaron manejaban información precisa, se presentaban como asesores bancarios y usaban números de otros países.

La segunda estafa, con Messi de fondo

La segunda maniobra llegó por una plataforma que, según su relato, usaba videos falsos elaborados con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi para captar inversores. Ahí le ofrecieron sumarse a un sistema de supuestas ganancias en dólares a cambio de un depósito inicial de $149.600.

De acuerdo con su testimonio, después del primer pago empezó a recibir mensajes que mostraban acreditaciones de dinero. Le aseguraron que tenía más de USD 1.200 disponibles y, después, que la cifra había crecido hasta llegar a USD 19.000. Para liberar esos fondos, le indicaron que debía hacer trámites vinculados a comercio exterior y actualizar sus datos bancarios.

"Me dijeron que había una suma de 19 mil dólares. Después me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400", relató Martínez. El actor aseguró que conserva datos, alias bancarios, nombres de supuestos asesores y comprobantes de las operaciones.

El problema de haber dado la clave

Durante la entrevista, Martínez reconoció que entregó usuario y contraseña de sus plataformas bancarias. Esa situación, según le informaron en la entidad financiera y en las consultas que hizo, complica el reclamo formal. "Yo di usuario y clave. Por eso no puedo hacer absolutamente nada", lamentó.

El actor dijo que el dinero perdido correspondía a ahorros de varios años. "Era para una operación de los dientes que me tenía que hacer. Fui guardando pesos y dólares, y el mes pasado me sacaron todo", expresó.

Un cierre para estar alerta

El caso de Jorge Martínez muestra una modalidad que se repite: los estafadores se presentan en nombre de compañías conocidas, prometen depósitos o ganancias, obtienen datos de acceso de forma gradual y, una vez que entran a las cuentas, piden créditos o transfieren el dinero disponible. El actor decidió hablar para alertar a otras personas sobre los riesgos de compartir claves, usuarios y códigos de validación.

Hay un punto que conviene subrayar: la credibilidad del engaño no depende de la víctima. Los delincuentes manejan información precisa, usan números del exterior y hasta herramientas de inteligencia artificial. La recomendación de los especialistas es nunca dar usuario ni contraseña, desconfiar de premios inesperados y cortar cualquier llamado que pida datos bancarios. Martínez ya perdió sus ahorros. Su testimonio, al menos, puede evitar que otros pasen por lo mismo.