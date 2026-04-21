Jorge Rial se separó de María del Mar tras tres años de relación: "Todo desde..."

Mientras su compañera en Carnaval, Viviana Canosa, anunció su regreso a El Nueve, Jorge Rial protagoniza una noticia de desamor: el periodista y María del Mar Ramón decidieron separarse tras tres años de relación. La noticia sorprendió a los panelistas de "LAM", donde se dio la primicia, ya que la pareja siempre eligió mantener un perfil bajo y no se mostró mucho públicamente en eventos ni en redes sociales. La distancia y los proyectos personales de ella terminaron pesando más que el amor.

Según contó Ángel de Brito, la ruptura se dio en buenos términos y fue motivada por los compromisos laborales de ambos, especialmente los de la escritora, que la llevaron a instalarse fuera del país. "María tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera", detalló el conductor sobre el fin del vínculo. Una explicación simple, pero con el peso de la distancia.

La propia María del Mar Ramón confirmó la noticia en diálogo con "LAM" y dejó en claro que la decisión fue tomada desde el respeto y el cariño mutuo. "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar", expresó, eligiendo resguardar la intimidad del vínculo. Sin vueltas ni chicanas. Un punto final con altura.

La escritora, que ya no reside en Argentina, se encuentra enfocada en sus nuevos desafíos profesionales en el exterior, mientras que Jorge Rial continúa con sus proyectos en el país. Las panelistas recordaron que el inicio de la relación, en 2023, fue de lo más difícil: en plena luna de miel en Colombia, Rial sufrió otro infarto que lo dejó al borde de la muerte. Un arranque trágico que los unió todavía más.

Sin embargo, tras ese mediático episodio, los tres años que compartieron, Rial y Ramón optaron por la discreción. Evitaron mostrarse juntos en público. La relación se mantuvo alejada de los flashes y los rumores, hasta que la distancia y los proyectos personales marcaron el final de la historia. Un final silencioso, sin escándalos, pero con la tristeza de lo que pudo seguir siendo.

Esta separación tiene un sabor agridulce. Por un lado, la madurez con la que ambos manejaron la noticia: nada de cruces públicos, nada de declaraciones hirientes. Un "todo desde el amor" que suena casi a despedida de novela. Por otro lado, la distancia laboral de ella y la vida que él construyó acá terminaron siendo más fuertes que el proyecto en común.

Tal vez, en otras circunstancias, la historia hubiera sido distinta. Pero la vida real no siempre sigue el guión que uno escribe. Rial vuelve a quedar solo, después de una relación que nació en medio del vértigo y se apagó en la rutina de la distancia. Como suele pasar.



