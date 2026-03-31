José Chatruc rompió el silencio sobre su vínculo con Sabrina Rojas y lanzó una frase que ilusiona a todos: "Los milagros existen..."

Una salida compartida entre Sabrina Rojas y José Chatruc encendió rápidamente versiones sobre un posible vínculo sentimental. Todo comenzó con una foto, tomada durante una cena en un restaurante de San Isidro, que se viralizó en cuestión de horas y generó todo tipo de especulaciones. Tras el shock inicial, el ex Racing reveló qué sucede entre ellos. El panelista de TNT Sports, que ahora también se mueve en el mundo del espectáculo, rompió el silencio y dejó varias frases que invitan a la ilusión.

En la charla con el móvil de "Puro Show", ciclo de Pampito y Matías Vázquez, Chatruc no se escondió y respondió con total naturalidad. "Somos amigos y tenemos la mejor. Tenemos un grupo lindo que nos juntamos. No la podemos hacer jugar al pádel, es lo único que falta. Pero después bien, tenemos buena onda", aseguró. El exvolante de Racing admitió que no sabía que Sabrina había dicho en algún momento que lo veía más a él que a sus amigas más íntimas, y confesó: "Me siento honrado".

la foto de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance.

Cuando el cronista le preguntó si a él le pasaba lo mismo que a ella, Chatruc se sinceró sin vueltas. "Tengo mucho laburo y tres hijos, pero sí, nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses. Y bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más", remarcó.

Ante la insistencia del movilero, que quiso saber en concepto de qué se estaban conociendo, el columnista deportivo no ahondó demasiado y simplemente dijo: "De conocerse". Pero la sonrisa cómplice que acompañó la respuesta lo dijo todo.

El periodista le planteó directamente: "Creo, en mi opinión, que le gustás un poquito". Y Chatruc, con su característico humor, respondió: "La vi con muchos problemas de vista, así que tengo una esperanza. Me da mucha esperanza eso, que no usa anteojos y los necesita". Y después soltó una frase que se convirtió en la gran declaración de la entrevista: "El tiempo pone las cosas en su lugar. Ojalá que sea". Más tarde, cuando el cronista sugirió que quizá en una próxima salida podría haber algo más, el exfutbolista cerró con la bomba final: "Who knows. Los milagros existen".

A pesar de las especulaciones, Chatruc trató de bajar la temperatura y poner paños fríos. "Por ahora, no pasa nada. Estamos tranquilos", aclaró. Y explicó que esta exposición mediática es nueva para él: "Con alguna mujer salí a comer y no pasó nada. Por ahí cualquier cosa que es muy pequeña se hace muy grande, y lo entiendo". También confesó que se sorprendió con la repercusión que tuvo la foto porque, según dijo, no sabía que Sabrina era tan famosa. "No me lo esperaba", admitió.

Sobre la conductora, el exfutbolista habló con admiración. Dijo que está "súper tranquila" y en "un buen momento laboral". Y definió el presente de la relación con una frase que resume todo: "Nos estamos divirtiendo. Y como dijo ella, nos conocemos, estamos charlando más de la cuenta, pero tampoco es que pasa algo". Chatruc también dejó claro cuál es su objetivo: "Apunto al amor, pero no en la vida, en general", sostuvo con una sonrisa.

Lo cierto es que, entre la ironía, los chistes y alguna que otra confesión sincera, José Chatruc dejó más de una puerta abierta. No confirmó nada, pero tampoco lo negó. Y esa frase final, "los milagros existen", quedó flotando como una promesa en el aire. Habrá que esperar a ver si el tiempo, como él mismo dijo, pone las cosas en su lugar. Mientras tanto, Sabrina y José siguen conociéndose. Y eso, para los que creen en los milagros, ya es un buen comienzo.