Juan Gil Navarro se enojó con el público en plena obra de teatro: "Pagar no da derecho..."

En las últimas horas, circuló un video de Juan Gil Navarro en plena obra teatral, que lo mostró muy molesto con el público. El tenso momento se produjo durante una función de "Misery, la obra" que comparte con Julia Calvo en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes. Allí el actor decidió interrumpir la presentación para reclamarle a los espectadores por el uso reiterado de celulares dentro de la sala, especialmente del flash en las fotos.

Una vez finalizada una parte de su papel, Gil Navarro tomó el micrófono para dirigirse al público sin filtros. "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", expresó.

"Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención", sentenció el artista ante los presentes, lo que generó gran repercusión mediática por la frase empleada.

En el cierre de su descargo, Juan Gil Navarro hizo un pedido terminante con miras a las próximas funciones. "Así que, por favor, no tengan solo apagados los celulares, sino que tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias", sostuvo, antes de que el público que sí cumplía con las reglas básicas de convivencia en el teatro lo recibiera con aplausos de apoyo.

El video se volvió tendencia en X (antes Twitter), donde Moria Casán lo vio y respaldó al actor: "Bravo, Juan Gil Navarro. Qué pesadilla. Habría que poner antenas que los bloquearan, porque no hay manera de que lo entiendan. Es la pantalla contra el teatro".