Juan Martín del Potro estaría empezando un romance con una periodista muy conocida: aseguran que hubo "chongueo" en el US Open

En los últimos días, Juan Martín del Potro habría sido visto en Nueva York junto a una reconocida periodista deportiva, con quien compartió la cobertura del US Open. Según contó Juan Etchegoyen, tuvieron varios encuentros fuera del trabajo. El periodista de espectáculos aseguró que una fuente cercana a ambos le confirmó la relación.

"Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos", relató Etchegoyen.

Se trata de Agostina Larocca, periodista de tenis con quien trabajó haciendo lacobertura del evento en Estados Unidos. Según detalló el periodista, la relación entre Del Potro y Larocca habría comenzado durante la cobertura del US Open en Nueva York. "Me cuentan que hubo por lo menos chongueo", sostuvo el conductor sobre la conexión entre ambos.

Además, explicó que la química que mostraron al aire se trasladó a la intimidad durante esos días en la ciudad. "Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro", afirmó. Sobre la posibilidad de que la relación se formalice, concluyó: "El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose".

Juan Martín del Potro construyó una exitosa carrera dentro de las canchas de tenis, pero su vida sentimental también despertó gran interés en los medios. A lo largo de los años, el tandilense estuvo en pareja con distintas mujeres famosas y fue vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo.

Una de las relaciones más conocidas fue la que mantuvo con Stephanie Demner. El romance comenzó alrededor de 2009 y tuvo varias idas y vueltas. La modelo habló públicamente sobre la separación y aseguró que había quedado decepcionada luego de que apareciera un audio relacionado con otra mujer .

Otra de las parejas que tuvo gran repercusión fue Jimena Barón. Del Potro y la cantante comenzaron su relación en 2017 y estuvieron juntos durante varios meses. Con el tiempo, Barón explicó que la separación estuvo relacionada principalmente con sus respectivas agendas laborales y el crecimiento de su carrera musical.

Después llegó Sofía "Jujuy" Jiménez. Los primeros rumores sobre el vínculo comenzaron a circular a fines de 2018 y finalmente la pareja blanqueó el romance en 2019. Ambos viajaron juntos y compartieron distintas postales de su relación, incluso durante la recuperación del tenista tras una lesión. En 2020 confirmaron la separación.

El presente de Del Potro está marcado por su retiro del tenis profesional y por una nueva etapa en su vida, en la que la exposición mediática sigue siendo parte de su día a día. La posibilidad de un romance con Larocca generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del deportista se mostraron expectantes ante la noticia. El tiempo dirá si esta relación se consolida o queda solo en un buen recuerdo de la cobertura del US Open.