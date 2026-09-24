Juan Pablo Varsky contra Nicolás Repetto: el pedido formal que complicó su regreso

A pesar de las expectativas, el regreso de Nicolás Repetto a la televisión ya quedó envuelto en fuertes repercusiones y escándalos. Después del cruce con Mario Pergolini por el horario que ocuparía su nuevo ciclo en la pantalla de El Trece, ahora surgió otro conflicto: Juan Pablo Varsky le exigió cambiar el nombre del programa.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien adelantó que apareció otra controversia alrededor del regreso del histórico conductor. "Ya tenemos la primera polémica con el regreso de Nico Repetto a la televisión", anunció durante su programa en "Mitre Live".

Según explicó el periodista, la productora habría decidido modificar la denominación que tenía prevista para el ciclo del papá de Juana Repetto. "Me confirman desde Kuarzo que es casi un hecho que el nombre del programa del conductor cambiará por pedido de otro periodista que también trabaja en la empresa", sostuvo.

El nombre elegido inicialmente era "Clink Clank", pero allí habría aparecido el inconveniente. De acuerdo con Etchegoyen, Varsky tiene registrado "Clank" como una marca propia y sus abogados solicitaron que el término no forme parte del nuevo proyecto de Nico.

Nicolás Repetto regresará a la tevé. (Foto: Instagram/ @nicolasrepettook).

"Me dicen que incluso hubo una reunión de Varsky con Martín Kweller, uno de los dueños de la productora. El abogado de marcas de Juan Pablo hizo saltar esta alerta. Lo que también me contaron es que la respuesta de la productora cuando el equipo de Varsky planteó esto fue positiva e iban a buscarle una vuelta de tuerca al nombre para que no contenga la palabra Clank", detalló.

Para quienes no siguen el mundo del fútbol, "clank" es la expresión que Varsky utiliza en sus transmisiones cuando la pelota impacta contra alguno de los postes o el travesaño. Con el tiempo, esa particular muletilla quedó asociada a su estilo y, según la información difundida, también fue registrada como marca.